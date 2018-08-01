Городовиковский казачий кадетский корпус готов к учебному году

Уже на этой неделе начинается новый учебный год. Все образовательные учреждения прошли тщательную проверку. В числе первых о своей готовности рапортовал Городовиковский казачий кадетский корпус. Здесь не только готовятся принять своих учеников. Сейчас ведутся строительные работы по возведению еще одного корпуса. На объекте побывал и профильный министр.



На строительной площадке трудятся одновременно несколько бригад. Завершен важный этап – подготовлены котлованы под фундамент, и буквально через день-два приступят к его возведению. Рядом ведутся работы, связанные со строительством еще одного объекта – студгородка. И уже через год грандиозный проект будет полностью завершен. На этом месте будет красоваться здание, по словам директора Валерия Абушинова, целого образовательного центра для кадетов



Уже известны объемы средств на оснащение классных комнат, лингафонных кабинетов, студии дизайна, робототехники, а также книгоиздательского центра. Это не менее 65 млн. рублей. Новая школа рассчитана на 360 мест. Сегодня же казачий кадетский корпус набирает желающих вдвое меньше. Но созданные здесь условия позволяют воспитанникам получать полноценное качественное образование. Конечно же, самое серьезное внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию, физической подготовке учащихся. Выделяемые республиканским Правительством средства направляются и на укрепление спортивной базы. Комплекс силовых тренажеров из числа недавних приобретений. А благодаря содействию Минобразования в текущем году казачий кадетский корпус вошел в программу «Самбо в школы».



А еще – воспитанники ведут летопись школы. Материалы размещают в музее, где экспонируют и награды, которых немало. Самая Почетная - Переходящий кубок, как признание Калмыцкого казачьего кадетского корпуса лучшим в округе.



Кроме того, казачий кадетский корпус в числе первых в регионе рапортовал о готовности к новому учебному году. В этом году за парты сядут 180 учащихся. А четыре года назад, когда образовательное учреждение впервые распахнул свои двери, их было всего 40 человек. Между тем, в Яшалтинском районе – казаки праздновали юбилейную дату – 25 –летие создание местного станичного казачьего общества. Среди организаторов тогда был и Анатолий Козачко.



А станичный атаман держал отчет о проделанной работе. Как отметил Александр Фартушин, растут ряды казаков и множится число мероприятий. В числе важных – это изучение истории казачества, своего родного края. Благодаря походам по местам боевой славы 110 калмыцкой кавалерийской дивизии, собралось много материалов. Сегодня стал актуальным вопрос о создание в станице культурного Центра.



Радует развитие казачества и ветеранов. Уже на этой неделе начинается новый учебный год. Все образовательные учреждения прошли тщательную проверку. В числе первых о своей готовности рапортовал Городовиковский казачий кадетский корпус. Здесь не только готовятся принять своих учеников. Сейчас ведутся строительные работы по возведению еще одного корпуса. На объекте побывал и профильный министр.На строительной площадке трудятся одновременно несколько бригад. Завершен важный этап – подготовлены котлованы под фундамент, и буквально через день-два приступят к его возведению. Рядом ведутся работы, связанные со строительством еще одного объекта – студгородка. И уже через год грандиозный проект будет полностью завершен. На этом месте будет красоваться здание, по словам директора Валерия Абушинова, целого образовательного центра для кадетовУже известны объемы средств на оснащение классных комнат, лингафонных кабинетов, студии дизайна, робототехники, а также книгоиздательского центра. Это не менее 65 млн. рублей. Новая школа рассчитана на 360 мест. Сегодня же казачий кадетский корпус набирает желающих вдвое меньше. Но созданные здесь условия позволяют воспитанникам получать полноценное качественное образование. Конечно же, самое серьезное внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию, физической подготовке учащихся. Выделяемые республиканским Правительством средства направляются и на укрепление спортивной базы. Комплекс силовых тренажеров из числа недавних приобретений. А благодаря содействию Минобразования в текущем году казачий кадетский корпус вошел в программу «Самбо в школы».А еще – воспитанники ведут летопись школы. Материалы размещают в музее, где экспонируют и награды, которых немало. Самая Почетная - Переходящий кубок, как признание Калмыцкого казачьего кадетского корпуса лучшим в округе.Кроме того, казачий кадетский корпус в числе первых в регионе рапортовал о готовности к новому учебному году. В этом году за парты сядут 180 учащихся. А четыре года назад, когда образовательное учреждение впервые распахнул свои двери, их было всего 40 человек. Между тем, в Яшалтинском районе – казаки праздновали юбилейную дату – 25 –летие создание местного станичного казачьего общества. Среди организаторов тогда был и Анатолий Козачко.А станичный атаман держал отчет о проделанной работе. Как отметил Александр Фартушин, растут ряды казаков и множится число мероприятий. В числе важных – это изучение истории казачества, своего родного края. Благодаря походам по местам боевой славы 110 калмыцкой кавалерийской дивизии, собралось много материалов. Сегодня стал актуальным вопрос о создание в станице культурного Центра.Радует развитие казачества и ветеранов.



Смотреть полный выпуск новостей



