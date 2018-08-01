Глава региона ответил на вопросы транспортного сообщения

В ходе прямой линии Глава региона ответил на вопросы, которые волнуют горожан, в первую очередь. Тему транспортного сообщения не обошли стороной.



Как отметил Алексей Орлов, отвечая на обращение элистинки, в этом бизнесе участие должно принимать и государство, помимо частных перевозчиков. Буквально на днях будут открыты новые маршруты в степной столице. В ходе прямой линии Глава региона ответил на вопросы, которые волнуют горожан, в первую очередь. Тему транспортного сообщения не обошли стороной.Как отметил Алексей Орлов, отвечая на обращение элистинки, в этом бизнесе участие должно принимать и государство, помимо частных перевозчиков. Буквально на днях будут открыты новые маршруты в степной столице.



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