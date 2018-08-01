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Вчера, 12:17

Алексей Орлов провел заседание Антитеррористической комиссии


Алексей Орлов провел заседание Антитеррористической комиссииВопросы обеспечения безопасности в день голосования, в период проведения чемпионата мира по боксу среди студентов и перед началом дня знаний, обсудили в ходе заседания антитеррористической комиссии под председательством Алексея Орлова.

По данным начальника Управления ЭФСБ, эффективность действующих на территории учебных заведений антитеррористических мер остается низкой и не отвечает требованиям безопасности. В связи с этим активизирована работа по проверке мест массового пребывания граждан. В управлении создан оперативный штаб. Особое внимание будет уделено организации контроля въезда автотранспорта на территорию региона.

Правительству Калмыкии дано поручение о выделении дополнительных средств из местного бюджета для проведения необходимых мероприятий по укреплению антитеррористической защищенности и оснащению объектов образования и избирательных участков мерами противопожарной безопасности.



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