Алексей Орлов провел заседание Антитеррористической комиссии

Вопросы обеспечения безопасности в день голосования, в период проведения чемпионата мира по боксу среди студентов и перед началом дня знаний, обсудили в ходе заседания антитеррористической комиссии под председательством Алексея Орлова.



По данным начальника Управления ЭФСБ, эффективность действующих на территории учебных заведений антитеррористических мер остается низкой и не отвечает требованиям безопасности. В связи с этим активизирована работа по проверке мест массового пребывания граждан. В управлении создан оперативный штаб. Особое внимание будет уделено организации контроля въезда автотранспорта на территорию региона.



Правительству Калмыкии дано поручение о выделении дополнительных средств из местного бюджета для проведения необходимых мероприятий по укреплению антитеррористической защищенности и оснащению объектов образования и избирательных участков мерами противопожарной безопасности. Вопросы обеспечения безопасности в день голосования, в период проведения чемпионата мира по боксу среди студентов и перед началом дня знаний, обсудили в ходе заседания антитеррористической комиссии под председательством Алексея Орлова.По данным начальника Управления ЭФСБ, эффективность действующих на территории учебных заведений антитеррористических мер остается низкой и не отвечает требованиям безопасности. В связи с этим активизирована работа по проверке мест массового пребывания граждан. В управлении создан оперативный штаб. Особое внимание будет уделено организации контроля въезда автотранспорта на территорию региона.Правительству Калмыкии дано поручение о выделении дополнительных средств из местного бюджета для проведения необходимых мероприятий по укреплению антитеррористической защищенности и оснащению объектов образования и избирательных участков мерами противопожарной безопасности.



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