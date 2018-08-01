Водоснабжение требует внимания

Мы продолжаем подводить итоги общения Алексея Орлова с жителями Калмыкии в режиме онлайн. Один из тех вопросов, которые задавали чаще всего – водоснабжение. С этой проблемой обратились жители Сарпинского, Целинного, Кетченеровского районов.



Жительнице поселка Аршань-Зельмень Марии Доржиевой, также как и ее землякам приходиться пользоваться привозной водой. На это уходят немалые средства. Ведь объем потребления зависит от количества членов семьи. Дело в том, что водопроводные сети, которые были возведены в 73 году, давно обветшали. И требуют реконструкции. Предварительная сумма, которая потребуется на ремонт – порядка 40 миллионов рублей. Именно эту проблему в ходе прямой линии с главой региона озвучила Айса Астралинова. Алексей Орлов дал поручение ответственным структурам и установил срок исполнения - 2020 год.



Жители поселка говорят, что после обращения к Алексею Орлову появилась уверенность в решении этой проблемы. Они уже строят планы. С приходом долгожданной воды, признаются сельчане, можно, как и раньше разбить огород, озеленить дворы.



О качественной питьевой воде мечтают жители поселка Соленое Яшалтинского района и села Вознесеновка Целинного района. Они будут обеспечены водой в октябре. Пока ее доставляют на водовозе. Глава Калмыкии посетил населенный пункт на этой неделе. Здесь уже построена новая водонапорная башня, куда вода будет поступать из Левокумского месторождения.



Рассчитывают на помощь главы республики также кетченеровцы и малодербетовцы. Дело в том, что для жителей этих районов основная проблема - водопой животных, разведение которых для многих семей – это единственный источник дохода. Чтобы получить какую-то прибыль, необходим и соответствующий уход, поясняют те, кто в режиме онлайн общался с Алексеем Орловым. Так, фермер Бадма Кичиков рассказал, что на многих животноводческих стоянках Кетченеровского РМО вода привозная. Глава Калмыкии заверил, что вопрос решается. И уже в следующем году район в полном объеме будет обеспечен необходимыми ресурсами за счет Сарпинской оросительно-обводнительной системы, которая уже питает Октябрьский и Малодербетовский районы.



В очередной раз у жителей республики появилась возможность напрямую задать вопросы Алексею Орлову и получить конкретные ответы.



Такой формат общения Главы региона с жителями – очень удобен, говорят участники прямой линии. Больше возможностей задать вопрос, а главное получить ответ. Вдохновленные примером земляков, и другие сельчане уже сейчас готовятся к следующей онлайн встрече с Алексеем Орловым. Мы продолжаем подводить итоги общения Алексея Орлова с жителями Калмыкии в режиме онлайн. Один из тех вопросов, которые задавали чаще всего – водоснабжение. С этой проблемой обратились жители Сарпинского, Целинного, Кетченеровского районов.Жительнице поселка Аршань-Зельмень Марии Доржиевой, также как и ее землякам приходиться пользоваться привозной водой. На это уходят немалые средства. Ведь объем потребления зависит от количества членов семьи. Дело в том, что водопроводные сети, которые были возведены в 73 году, давно обветшали. И требуют реконструкции. Предварительная сумма, которая потребуется на ремонт – порядка 40 миллионов рублей. Именно эту проблему в ходе прямой линии с главой региона озвучила Айса Астралинова. Алексей Орлов дал поручение ответственным структурам и установил срок исполнения - 2020 год.Жители поселка говорят, что после обращения к Алексею Орлову появилась уверенность в решении этой проблемы. Они уже строят планы. С приходом долгожданной воды, признаются сельчане, можно, как и раньше разбить огород, озеленить дворы.О качественной питьевой воде мечтают жители поселка Соленое Яшалтинского района и села Вознесеновка Целинного района. Они будут обеспечены водой в октябре. Пока ее доставляют на водовозе. Глава Калмыкии посетил населенный пункт на этой неделе. Здесь уже построена новая водонапорная башня, куда вода будет поступать из Левокумского месторождения.Рассчитывают на помощь главы республики также кетченеровцы и малодербетовцы. Дело в том, что для жителей этих районов основная проблема - водопой животных, разведение которых для многих семей – это единственный источник дохода. Чтобы получить какую-то прибыль, необходим и соответствующий уход, поясняют те, кто в режиме онлайн общался с Алексеем Орловым. Так, фермер Бадма Кичиков рассказал, что на многих животноводческих стоянках Кетченеровского РМО вода привозная. Глава Калмыкии заверил, что вопрос решается. И уже в следующем году район в полном объеме будет обеспечен необходимыми ресурсами за счет Сарпинской оросительно-обводнительной системы, которая уже питает Октябрьский и Малодербетовский районы.В очередной раз у жителей республики появилась возможность напрямую задать вопросы Алексею Орлову и получить конкретные ответы.Такой формат общения Главы региона с жителями – очень удобен, говорят участники прямой линии. Больше возможностей задать вопрос, а главное получить ответ. Вдохновленные примером земляков, и другие сельчане уже сейчас готовятся к следующей онлайн встрече с Алексеем Орловым.



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