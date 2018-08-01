Поселки Белозерный, Октябрьский и Прикумский будут газифицированы

В следующем году поселки Белозерный и Октябрьский Юстинского района, а также Прикумский Черноземельского будут газифицированы. Об этом в ходе прямой линии заявил Глава региона. Планами по дальнейшей газификации населенных пунктов интересовались и жители других РМО.



Генеральной схемой газоснабжения и газификации Калмыкии, предусмотрено обеспечение голубым топливом 199 населенных пунктов, из которых по данным министерства ЖКХ, 162 уже газифицированы. Но как выяснилось во время прямого общения сельчан с Алексеем Орловым, проблемы испытывают и те, в чьих домах уже давно проведен газ. Поселок Прикумский Черноземельского района был газифицирован в 1994 году. Но в 2013 году на трассе газопровода в 13 местах была обнаружена утечка. После, по словам местного жителя Александра Моисеева, подача топлива была возобновлена, но на сегодня требуется замена 22 километров сети.



О газификации говорили и жители Яшкульского района. Но они в своем обращении к Алексею Орлову выражали слова благодарность за проделанную в кратчайшие сроки работу по обеспечению их домов голубым топливом. И пригласили руководителя региона на торжественную церемонию запуска газопровода. Помимо этого было много вопросов, касающихся состояния дорог между населенными пунктами. В частности людей интересовало, будет ли продолжено выделение финансовых средств из регионального дорожного фонда муниципалитетам.



Также планируется улучшить дорожную инфраструктуру от районного центра к поселку Ачинеры Черноземельского района, а также включить 24-километровый участок автомобильной дороги Лагань-Комсомольский в перечень дорог общероссийского значения, для последующей реконструкции и обслуживания за счет средств федерального бюджета. Кроме того, предусмотрена реконструкция дорожного полотна на участках «Элиста-Ики-Бурул-Чолун-Хамур» и автодороги до поселка Коробкино в Сарпинском районе. Что касается жителей поселка Коробкино, то как пояснил глава республики, уже в следующем году их проблема будет решена.



В 2018 году в республиканском бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на дорожную деятельность – почти семьсот сорок миллионов рублей. Основное расходование средств дорожного фонда направлено на увеличение финансовой поддержки бюджетов Элисты и районных муниципальных образований в виде субсидий на дорожную деятельность. В целях достижения целевого показателя протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к 2024 году, необходимо капитально отремонтировать и реконструировать региональные трассы общей протяженностью около пятисот километров. Глава Калмыкии выразил уверенность, что эти цели будут достигнуты. В следующем году поселки Белозерный и Октябрьский Юстинского района, а также Прикумский Черноземельского будут газифицированы. Об этом в ходе прямой линии заявил Глава региона. Планами по дальнейшей газификации населенных пунктов интересовались и жители других РМО.Генеральной схемой газоснабжения и газификации Калмыкии, предусмотрено обеспечение голубым топливом 199 населенных пунктов, из которых по данным министерства ЖКХ, 162 уже газифицированы. Но как выяснилось во время прямого общения сельчан с Алексеем Орловым, проблемы испытывают и те, в чьих домах уже давно проведен газ. Поселок Прикумский Черноземельского района был газифицирован в 1994 году. Но в 2013 году на трассе газопровода в 13 местах была обнаружена утечка. После, по словам местного жителя Александра Моисеева, подача топлива была возобновлена, но на сегодня требуется замена 22 километров сети.О газификации говорили и жители Яшкульского района. Но они в своем обращении к Алексею Орлову выражали слова благодарность за проделанную в кратчайшие сроки работу по обеспечению их домов голубым топливом. И пригласили руководителя региона на торжественную церемонию запуска газопровода. Помимо этого было много вопросов, касающихся состояния дорог между населенными пунктами. В частности людей интересовало, будет ли продолжено выделение финансовых средств из регионального дорожного фонда муниципалитетам.Также планируется улучшить дорожную инфраструктуру от районного центра к поселку Ачинеры Черноземельского района, а также включить 24-километровый участок автомобильной дороги Лагань-Комсомольский в перечень дорог общероссийского значения, для последующей реконструкции и обслуживания за счет средств федерального бюджета. Кроме того, предусмотрена реконструкция дорожного полотна на участках «Элиста-Ики-Бурул-Чолун-Хамур» и автодороги до поселка Коробкино в Сарпинском районе. Что касается жителей поселка Коробкино, то как пояснил глава республики, уже в следующем году их проблема будет решена.В 2018 году в республиканском бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на дорожную деятельность – почти семьсот сорок миллионов рублей. Основное расходование средств дорожного фонда направлено на увеличение финансовой поддержки бюджетов Элисты и районных муниципальных образований в виде субсидий на дорожную деятельность. В целях достижения целевого показателя протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к 2024 году, необходимо капитально отремонтировать и реконструировать региональные трассы общей протяженностью около пятисот километров. Глава Калмыкии выразил уверенность, что эти цели будут достигнуты.



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