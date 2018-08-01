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Вчера, 12:10

Все школьники Калмыкии будут обеспечены необходимыми пособиями


Все школьники Калмыкии будут обеспечены необходимыми пособиямиВсе школьники Калмыкии в этом году будут обеспечены необходимыми пособиями. Об этом заявил Алексей Орлов в ходе проекта Глава онлайн.

Напомним, третья прямая линия продолжалась 3 с половиной часа. Звучали самые разные вопросы, касающиеся социально-экономического развития региона. Жители получили разъяснения, более того, некоторые проблемы были решены на месте. Обеспечение учебниками – одна из актуальных тем.

И уже первая партия новых учебников поступила в школы Элисты. Как сообщили в городском Управлении образования, поставку осуществило издательство «Бином». Это более 1900 экземпляров, на сумму почти 1 млн. рублей. Всего же, для Элисты заявлено более 65 тысяч пособий на сумму порядка 25 миллионов рублей. Поставка будет осуществляться поэтапно до 1 сентября.



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