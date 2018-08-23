Жители Калмыкии обозначили круг проблем

Еще одной точкой связи с Алексеем Орловым в рамках проекта Глава онлайн стал Яшкульский район. Местные жители обозначили круг проблем. Интересовались, сможет ли и дальше муниципалитет рассчитывать на финансирование ремонта дорог местного значения из регионального дорожного фонда. Кроме этого, говорили о том, что в поселок Молодежный скоро придет голубое топливо. И вопрос газификации района закроется. А в следующем году, как отметил Глава региона, будут газифицированы поселки Белозерный и Октябрьский в Юстинском РМО.



Что касается, поселка Прикумский в Черноземельском РМО, то сейчас готовится проектно-сметная документация на строительство 22 километров межпоселкового газопровода, а уже в 2019 – начнется его возведение.



А вот жителей Сарпинского района больше всего волнует водоснабжение и ремонт дорог. Дело в том, что в поселке Аршань-Зельмень действующий водопровод пришел в негодность и люди вынуждены пользоваться привозной водой. На реконструкцию необходимо почти 40 миллионов рублей.



После обращения к главе региона у сельчан появилась уверенность, что вопрос решится. Между тем, не откладывается и ремонт гравийного покрытия. Эта проблема не один год волнует жителей поселка Коробкин. Дорога протяженностью более восьми километров, говорят они, давно требует ремонта. Глава Калмыкии озвучил, в следующем году вопрос будет решен.



Сразу же по окончании «прямой линии» состоялся круглый стол, организованный членами экспертного клуба. Общее мнение участников: Алексей Орлов еще раз продемонстрировал особый стиль общения с жителями. Серьезный, деловой, конструктивный. Ни один вопросне остался без внимания. Стратегия малых дел, подчеркивают эксперты, оптимальный вариант развития республики.



По мнению экспертов, символично, что «прямое общение» началось с сообщения о встрече главы Калмыкии с вице-премьером правительства России, министром финансов Антоном Силуановым. Столь высокий уровень поддержки – свидетельство того, что Калмыкия демонстрирует эффективное использование вложенных средств. Еще одной точкой связи с Алексеем Орловым в рамках проекта Глава онлайн стал Яшкульский район. Местные жители обозначили круг проблем. Интересовались, сможет ли и дальше муниципалитет рассчитывать на финансирование ремонта дорог местного значения из регионального дорожного фонда. Кроме этого, говорили о том, что в поселок Молодежный скоро придет голубое топливо. И вопрос газификации района закроется. А в следующем году, как отметил Глава региона, будут газифицированы поселки Белозерный и Октябрьский в Юстинском РМО.Что касается, поселка Прикумский в Черноземельском РМО, то сейчас готовится проектно-сметная документация на строительство 22 километров межпоселкового газопровода, а уже в 2019 – начнется его возведение.А вот жителей Сарпинского района больше всего волнует водоснабжение и ремонт дорог. Дело в том, что в поселке Аршань-Зельмень действующий водопровод пришел в негодность и люди вынуждены пользоваться привозной водой. На реконструкцию необходимо почти 40 миллионов рублей.После обращения к главе региона у сельчан появилась уверенность, что вопрос решится. Между тем, не откладывается и ремонт гравийного покрытия. Эта проблема не один год волнует жителей поселка Коробкин. Дорога протяженностью более восьми километров, говорят они, давно требует ремонта. Глава Калмыкии озвучил, в следующем году вопрос будет решен.Сразу же по окончании «прямой линии» состоялся круглый стол, организованный членами экспертного клуба. Общее мнение участников: Алексей Орлов еще раз продемонстрировал особый стиль общения с жителями. Серьезный, деловой, конструктивный. Ни один вопросне остался без внимания. Стратегия малых дел, подчеркивают эксперты, оптимальный вариант развития республики.По мнению экспертов, символично, что «прямое общение» началось с сообщения о встрече главы Калмыкии с вице-премьером правительства России, министром финансов Антоном Силуановым. Столь высокий уровень поддержки – свидетельство того, что Калмыкия демонстрирует эффективное использование вложенных средств.



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