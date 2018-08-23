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23-08-2018, 21:30

Алексей Орлов ответил на вопросы жителей республики онлайн


Алексей Орлов ответил на вопросы жителей республики онлайнТри с половиной часа продолжалось онлайн-общение Алексея Орлова с жителями Калмыкии. Прозвучало около 50 вопросов. Точки выхода были организованы во всех 13 районах и в Элисте. Обращения касались самых разных тем.

Чаще всего спрашивали о водоснабжении, газификации, состоянии дорожной отрасли, обеспечении жильем, проблемах в здравоохранении, благоустройстве населенных пунктов. Не остались без внимания и многие личные проблемы граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В самом начале глава региона не мог не затронуть актуальные темы, касающиеся обеспечения учебниками и материально-технического оснащения образовательных учреждений. Алексей Орлов еще раз подчеркнул, что все обязательства со стороны правительства региона будут выполнены.

На видеосвязи с Алексеем Орловым были не только жители республики, но и руководители министерств и ведомств. Важная для многих районов проблема – здравоохранение. Жителей волнует отсутствие узких специалистов, а медработников – вопрос улучшения материально-технической базы лечебных учреждений. В частности, Кетченеровской больнице требуется артроскопическое оборудование.

Алексей Орлов заявил, что в республике будет продолжена работа по улучшению качества и возможностей оказания медпомощи. Это все необходимо, чтобы решить задачу по увеличению продолжительности жизни до 80 лет, согласно "майским указам" президента. Также речь шла о дорогах и парковках. Например, жительницу 1 микрорайона Надежду БЕгликову интересовало, возможно, ли возле ее дома, около которого находятся социально значимые учреждения, оборудовать парковку, проложить тротуарную дорожку. По словам женщины, каждый день они наблюдают одну и ту же картину: водители оставляют свои автомобили, где попало и как попало. Главой региона даны соответствующие поручения.

Сразу же после окончания прямой линии, глава Администрации Элисты Окон Нохашкиев вместе со специалистами прибыли на место, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. Они лично убедились, что возле домовладения огромное количество машин. А тем временем, парковочная зона пустует.

За все время, в течение которого продолжалась прямая линия, к Главе республики поступил не один десяток вопросов. По мнению тех, кто смог принять участие в проекте, разговор с Алексеем Орловым получился информативным и интересным. Вывод один: руководитель региона открыт и готов к общению с каждым жителем Калмыкии.

Подводя итоги, Алексей Орлов заверил, что будет рассмотрено каждое обращение, даже если вопрос не прозвучал в прямом эфире. Ведь работа всего руководства региона направлена в первую очередь на улучшение качества жизни всех жителей степной республики.

Закономерно, что вопросы экономики, инфраструктуры, социальных выплат и проблем жилищно-коммунального комплекса стали ключевыми в рамках этой прямой линии. Проект Глава онлайн уже показал, что желающих принять в нем участие немало. С каждым разом тематика вопросов расширяется, как и география прямых включений.



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