На мемориальном комплексе «Исход и возвращение» состоится опера «Калмычка»

7 сентября на мемориальном комплексе «Исход и возвращение» состоится межрегиональная театрально-музыкальная постановка – опера «Калмычка». Она посвящена семьдесят пятой годовщине депортации. Идейный вдохновитель, композитор и автор сюжета – заслуженный деятель искусств Калмыкии Аркадий Манджиев. В постановке задействованы несколько коллективов.



Это история, в которой переплетены судьбы двух народов. На фоне войны, голода и несправедливости между сибирячкой Пелагеей и ссыльной калмычкой Намсой зародилась по-настоящему крепкая женская дружба. Трагический сюжет со счастливой развязкой знаком, пожалуй, каждому жителю Калмыкии. И как завещание будущим поколениям звучат в постановке слова Старика: помнить все.



Автор оперы, композитор, заслуженный деятель искусств республики Аркадий Манджиев, отмечает, что мысль о ее создании зародилась давно. Образы главных героев, переживших то страшное время и не потерявших честь и достоинство, он собирал по крупицам, из рассказов старожилов, родных и знакомых.



В создании проекта участие принимают государственный хор имени ЦебЕкова, симфонический оркестр Калмыкии, артисты национального драматического театра имени Баатра Басангова, Республиканского русского театра драмы и комедии, театра танца «Ойраты», ансамбль песни и танца «Тюльпан». Над сценическим воплощением оперы-мюзикла работает признанный мастер своего дела Борис Манджиев. Основная сложность исполнения задуманного, по его словам, в том, что премьера состоится под открытым небом – на мемориальном комплексе «Исход и Возвращение».



Еще одной особенностью оперы «Калмычка» является то, что участие в ней принимают школьники. Им отведена важная роль – передать зрителям искреннее детское восприятие происходящих событий, которые было присуще их ровесникам того времени.



Напомним, масштабное музыкально-драматические представление, посвященное семидесяти пятилетней годовщине депортации калмыцкого народа, можно увидеть 7 сентября вечером в 18.30 на памятнике «Исход и возвращение». 7 сентября на мемориальном комплексе «Исход и возвращение» состоится межрегиональная театрально-музыкальная постановка – опера «Калмычка». Она посвящена семьдесят пятой годовщине депортации. Идейный вдохновитель, композитор и автор сюжета – заслуженный деятель искусств Калмыкии Аркадий Манджиев. В постановке задействованы несколько коллективов.Это история, в которой переплетены судьбы двух народов. На фоне войны, голода и несправедливости между сибирячкой Пелагеей и ссыльной калмычкой Намсой зародилась по-настоящему крепкая женская дружба. Трагический сюжет со счастливой развязкой знаком, пожалуй, каждому жителю Калмыкии. И как завещание будущим поколениям звучат в постановке слова Старика: помнить все.Автор оперы, композитор, заслуженный деятель искусств республики Аркадий Манджиев, отмечает, что мысль о ее создании зародилась давно. Образы главных героев, переживших то страшное время и не потерявших честь и достоинство, он собирал по крупицам, из рассказов старожилов, родных и знакомых.В создании проекта участие принимают государственный хор имени ЦебЕкова, симфонический оркестр Калмыкии, артисты национального драматического театра имени Баатра Басангова, Республиканского русского театра драмы и комедии, театра танца «Ойраты», ансамбль песни и танца «Тюльпан». Над сценическим воплощением оперы-мюзикла работает признанный мастер своего дела Борис Манджиев. Основная сложность исполнения задуманного, по его словам, в том, что премьера состоится под открытым небом – на мемориальном комплексе «Исход и Возвращение».Еще одной особенностью оперы «Калмычка» является то, что участие в ней принимают школьники. Им отведена важная роль – передать зрителям искреннее детское восприятие происходящих событий, которые было присуще их ровесникам того времени.Напомним, масштабное музыкально-драматические представление, посвященное семидесяти пятилетней годовщине депортации калмыцкого народа, можно увидеть 7 сентября вечером в 18.30 на памятнике «Исход и возвращение».



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