Сегодня в России отмечают важную памятную дату. 75 лет назад 23 августа 1943 года завершилось одно из ключевых сражение Великой отечественной войны - Курская битва. Кровопролитное противостояние длилось больше месяца, с обеих сторон были брошены в бой более двух миллионов человек, тысячи бронемашин, самолетов, десятки тысяч орудий.



В результате Красная армия разгромила гитлеровские войска и окончательно переломила ход войны. На сегодняшний день в Калмыкии проживают четыре ветерана Великой отечественной войны принимавших участие в битве на Курской дуге. Сегодня в России отмечают важную памятную дату. 75 лет назад 23 августа 1943 года завершилось одно из ключевых сражение Великой отечественной войны - Курская битва. Кровопролитное противостояние длилось больше месяца, с обеих сторон были брошены в бой более двух миллионов человек, тысячи бронемашин, самолетов, десятки тысяч орудий.В результате Красная армия разгромила гитлеровские войска и окончательно переломила ход войны. На сегодняшний день в Калмыкии проживают четыре ветерана Великой отечественной войны принимавших участие в битве на Курской дуге.



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