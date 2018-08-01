Ровно в 11 часов началась прямая линия с Алексеем Орловым. Проект «Глава-онлайн» проводится уже в третий раз. Напомню, модератором проекта выступает интернет-газета «Степные Вести». Для тех, кто не успел задать свой вопрос, будут организованы точки выхода.



Напомним, наша съемочная группа работает сразу в нескольких точках выхода, в том числе в районах Калмыкии. Мы следим за развитием событий. Ровно в 11 часов началась прямая линия с Алексеем Орловым. Проект «Глава-онлайн» проводится уже в третий раз. Напомню, модератором проекта выступает интернет-газета «Степные Вести». Для тех, кто не успел задать свой вопрос, будут организованы точки выхода.Напомним, наша съемочная группа работает сразу в нескольких точках выхода, в том числе в районах Калмыкии. Мы следим за развитием событий.



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