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Сегодня, 12:15

Началась прямая линия с Алексеем Орловым


Началась прямая линия с Алексеем ОрловымРовно в 11 часов началась прямая линия с Алексеем Орловым. Проект «Глава-онлайн» проводится уже в третий раз. Напомню, модератором проекта выступает интернет-газета «Степные Вести». Для тех, кто не успел задать свой вопрос, будут организованы точки выхода.

Напомним, наша съемочная группа работает сразу в нескольких точках выхода, в том числе в районах Калмыкии. Мы следим за развитием событий.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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