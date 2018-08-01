Электроэнергия за счет солнца и ветра. В Калмыкии появился мобильный энергокомплекс. Его разработчиком стал сотрудник регионального управления МЧС. Сегодня состоялась демонстрация новой установки.



Разработчик энергетического комплекса Виталий Топчеев рассказывает о преимуществах новой установки тем, кто реально может ее использовать даже в полевых условиях. Это, прежде всего, касается животноводов, сельхозтоваропроизводителей, предпринимателей. Элементы комплекса смонтированы на базе прицепа. Он состоит из блока аккумуляторов, топливного генератора мощностью 6 киловатт, солнечных панелей и других конструкций, которые позволяют получить бесплатный источник энергии.



Помимо солнца, комплекс позволяет использовать энергию ветра, экологически чистой, то есть не производящей вредных отходов. Сейчас установка работает в тестовом режиме на территории регионального управления МЧС. По словам руководителя ведомства Андрея Колдомова, мобильный энергетический комплекс, в основу которого заложен принцип преобразования солнечной и ветровой энергий в электрическую, стал лауреатом премии МЧС России в области научных и технических разработок.



Между тем, идея о пользе новых альтернативных источников энергии заинтересовала представителей Яшалтинского района. При благоприятных погодных условиях и умеренных нагрузках, комплекс за счёт солнечных панелей ветрогенератора и аккумуляторов, может работать круглосуточно бесшумно и без потребления топлива.



Так что, мобильный комплекс может иметь широкий спектр применения, направленный на энергосбережение объектов при размещении оборудования в местностях с отсутствием сетевого энергообеспечения. Это мероприятие состоялось в рамках научно-практического семинара при региональном управлении совместно с Калмыцким университетом.



Для реализации научного проекта непосредственное содействие оказало Правительство Калмыкии. На эти цели из республиканского бюджета было направлено порядка полутора миллиона рублей. Электроэнергия за счет солнца и ветра. В Калмыкии появился мобильный энергокомплекс. Его разработчиком стал сотрудник регионального управления МЧС. Сегодня состоялась демонстрация новой установки.Разработчик энергетического комплекса Виталий Топчеев рассказывает о преимуществах новой установки тем, кто реально может ее использовать даже в полевых условиях. Это, прежде всего, касается животноводов, сельхозтоваропроизводителей, предпринимателей. Элементы комплекса смонтированы на базе прицепа. Он состоит из блока аккумуляторов, топливного генератора мощностью 6 киловатт, солнечных панелей и других конструкций, которые позволяют получить бесплатный источник энергии.Помимо солнца, комплекс позволяет использовать энергию ветра, экологически чистой, то есть не производящей вредных отходов. Сейчас установка работает в тестовом режиме на территории регионального управления МЧС. По словам руководителя ведомства Андрея Колдомова, мобильный энергетический комплекс, в основу которого заложен принцип преобразования солнечной и ветровой энергий в электрическую, стал лауреатом премии МЧС России в области научных и технических разработок.Между тем, идея о пользе новых альтернативных источников энергии заинтересовала представителей Яшалтинского района. При благоприятных погодных условиях и умеренных нагрузках, комплекс за счёт солнечных панелей ветрогенератора и аккумуляторов, может работать круглосуточно бесшумно и без потребления топлива.Так что, мобильный комплекс может иметь широкий спектр применения, направленный на энергосбережение объектов при размещении оборудования в местностях с отсутствием сетевого энергообеспечения. Это мероприятие состоялось в рамках научно-практического семинара при региональном управлении совместно с Калмыцким университетом.Для реализации научного проекта непосредственное содействие оказало Правительство Калмыкии. На эти цели из республиканского бюджета было направлено порядка полутора миллиона рублей.



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