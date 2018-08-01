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Сегодня, 12:33

Завтра Элиста присоединится к акции «Корзина доброты»


Завтра Элиста присоединится к акции «Корзина доброты»Завтра Элиста присоединится к акции «Корзина доброты». Она пройдет в 9 регионах страны. В степной столице социальный проект продлится до 25 августа. Об этом сегодня на брифинге сообщили организаторы мероприятия и представители тех организаций, кто поддержал инициативу в Калмыкии.

В рамках прошлой акции «Корзина доброты» наша республика оказалась в лидерах по сбору продовольствия среди 27 регионов. За три дня в Элисте было собрано более 160 продуктовых наборов. Все это организаторы раздали 150 семьям. Это и многодетные, а также те, кто оказался в трудной жизненной ситуации или которые воспитывают дети-инвалиды. Помощь была оказана и ветеранам Союза журналистов. За оказанную информационную поддержку акции благодарственные письма получили представители республиканских СМИ, в их числе и коллектив ГТРК «Калмыкия».

Следующие акции организаторы планируют провести в сентябре и октябре уже в 5 магазинах. К столице присоединится и Приютненской район.



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