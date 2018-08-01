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Сегодня, 12:32

Сегодня День Российского флага


Сегодня День Российского флагаСегодня День Российского флага. В Элисте в 18 часов на Пагоде семи дней состоится акция «Триколор единой страны». Будут организованы и мероприятия для детей. Это и «Веселые старты», и конкурсы рисунков на асфальте. Представится возможность продемонстрировать мастерство и юным боксерам. Победителей ждут призы и подарки. А еще выступят артисты, а байкеры – участники мотоклуба из Волгодонска – подготовили шоу.

Этот день, по словам замглавы администрации Элисты Галины Васькиной, пройдет под знаком любви и уважения к Великой России.


С праздником жителей Калмыкии поздравил Глава региона. Государственный флаг – это символ славы, свободы и независимости Отчизны. Российский триколор объединяет многонациональный народ нашей страны, духовно связывает поколения, трудовые и боевые победы, научные открытия, культурные и спортивные достижения, напоминает о героических датах и событиях, отметил Алексей Орлов.

Убежден, что бережно сохраняя свои исконные традиции и духовные ценности, одним из главных символов которых является Государственный флаг, мы способствуем укреплению суверенитета и духовного потенциала родного Отечества, говорится в поздравлении.



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