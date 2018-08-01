Завтра стартует прямая линия с главой региона

Уже завтра в 11 часов стартует прямая линия с главой региона. Уже в третий раз Алексей Орлов будет общаться с жителями республики в режиме онлайн. Модератором проекта выступает интернет-газета «Степные Вести». Сегодня состоится итоговая техническая проверка всех точек выхода.



Вопросы транспортного обслуживания, жилья, состояние дорог. Это основные темы, которые будут обсуждаться в рамках спецпроекта «Глава Онлайн». На протяжении 15 дней принимались обращения от жителей республики. Есть такие, которые включают в себя сразу несколько проблем, отметила Намджил Умиралиева, главный редактор газеты «Степные Вести». Для тех, кто не успел до назначенного срока задать свой вопрос, будут организованы точки выхода.



Всего же, по словам модератора проекта «Глава онлайн», организовано 29 пунктов выхода. Три технические проверки уже позади. Сегодня итоговая. Уже сейчас с полной уверенностью можно сказать, что спецпроект набирает обороты. На сервер издания поступило более ста обращений, в том числе и из других стран мира. Жители региона едины во мнении: такой формат общения перспективный и популярный.



Если говорить об итогах двух предыдущих прямых линий, то по каждому вопросу, адресованному Алексею Орлову, были даны соответствующие поручения и поставлены сроки их выполнения. Например, после общения Главы региона 15 декабря, поступило более 260 обращений. В течение почти 4 часов не только элистинцы, но и жители отдаленных населенных пунктов получили ответы в развернутом виде. Так, с мертвой точки сдвинулась проблема обманутых дольщиков. До конца этого года все они получат заветные квадратные метры. А Яшкульский район на сто процентов будет газифицирован. В марте этого года также в дома жителей микрорайона «Бумба» поступило «голубое топливо». И таких примеров немало. Так что прямое общение с жителями региона – практика, которая будет продолжена и дальше.



Уже завтра 23 августа состоится онлайн конференция с жителями региона, где они из первых уст получат ответы на свои вопросы.

Прямая трансляция будет вестись на сайте интернет-газеты http://tegrk.ru/, а также на канале в Youtube и в социальных сетях. Уже завтра в 11 часов стартует прямая линия с главой региона. Уже в третий раз Алексей Орлов будет общаться с жителями республики в режиме онлайн. Модератором проекта выступает интернет-газета «Степные Вести». Сегодня состоится итоговая техническая проверка всех точек выхода.Вопросы транспортного обслуживания, жилья, состояние дорог. Это основные темы, которые будут обсуждаться в рамках спецпроекта «Глава Онлайн». На протяжении 15 дней принимались обращения от жителей республики. Есть такие, которые включают в себя сразу несколько проблем, отметила Намджил Умиралиева, главный редактор газеты «Степные Вести». Для тех, кто не успел до назначенного срока задать свой вопрос, будут организованы точки выхода.Всего же, по словам модератора проекта «Глава онлайн», организовано 29 пунктов выхода. Три технические проверки уже позади. Сегодня итоговая. Уже сейчас с полной уверенностью можно сказать, что спецпроект набирает обороты. На сервер издания поступило более ста обращений, в том числе и из других стран мира. Жители региона едины во мнении: такой формат общения перспективный и популярный.Если говорить об итогах двух предыдущих прямых линий, то по каждому вопросу, адресованному Алексею Орлову, были даны соответствующие поручения и поставлены сроки их выполнения. Например, после общения Главы региона 15 декабря, поступило более 260 обращений. В течение почти 4 часов не только элистинцы, но и жители отдаленных населенных пунктов получили ответы в развернутом виде. Так, с мертвой точки сдвинулась проблема обманутых дольщиков. До конца этого года все они получат заветные квадратные метры. А Яшкульский район на сто процентов будет газифицирован. В марте этого года также в дома жителей микрорайона «Бумба» поступило «голубое топливо». И таких примеров немало. Так что прямое общение с жителями региона – практика, которая будет продолжена и дальше.Уже завтра 23 августа состоится онлайн конференция с жителями региона, где они из первых уст получат ответы на свои вопросы.Прямая трансляция будет вестись на сайте интернет-газеты http://tegrk.ru/, а также на канале в Youtube и в социальных сетях.



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