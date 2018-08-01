Глава Калмыкии провел рабочее совещание в ресбольнице

В республиканской больнице состоялось рабочее совещание, которое провел Глава Калмыкии. Профильный министр, руководитель городской администрации и сотрудники медучреждения обсудили организационные вопросы, связанные с работой ресбольницы. Говорили и о значительном улучшении материально-технической базы. Алексей Орлов посетил несколько отделений и убедился в том, что новейшее оборудование позволит специалистам вывести лечение на качественно новый уровень.



Алексей Орлов направляется в Центральное стерилизационное отделение, где практически завершен капитальный ремонт. До октября – во всех обновленных помещениях будет размещено необходимое оборудование и мебель. Но два важных приобретения уже установлены. Это паровые стерилизаторы отечественного производства, работающие пока в тестовом режиме. Стерилизация медицинских изделий из металла, стекла, резины, текстиля, по словам специалистов, производится под давлением насыщенного водяного пара. Высокая производительность автоклавов позволяет расширить спектр оперативной помощи.



А главное, на что нацелена работа медучреждения – поднять уровень диагностической службы, что и способствует повышению качества и эффективности лечения. Клинико-диагностическое отделение ресбольницы ныне переживает «бум». В этом мог убедиться и Алексей Орлов. В одном из лабораторий продемонстрировали работу – иммунохимического анализатора, позволяющего проводить раннюю диагностику скрытых форм заболеваний. Например, диагностировать остеопороз, ранее параметры этого заболевания были недоступны. Аппарат обладает высокой производительностью до 200 тестов в час.



Услуги, как пояснили специалисты, бесплатны для тех, у кого на руках направление от врачей консультативных поликлиник. Пациент пройдет обследование в соответствии с указанным диагнозом. Для остальных, кто решил самостоятельно осуществить исследование – услуги платные, тарифы утверждены соответствующей службой. Еще одно новшество – цифровой рентген «Электрон». Высокое качество снимков позволяет специалистам оценивать состояние не только костных структур, но и мягких тканей. Пропускная способность – за смену 50 человек.



А на итоговом совещании главный врач Санал Манджиев рассказал о переменах в больнице, связанных с проведением высокотехнологичных операций. Обновилась также офтальмологическая служба. Возвращаются в родные Пенаты квалифицированные специалисты. Один из них Церен Кутушов. В республиканской больнице состоялось рабочее совещание, которое провел Глава Калмыкии. Профильный министр, руководитель городской администрации и сотрудники медучреждения обсудили организационные вопросы, связанные с работой ресбольницы. Говорили и о значительном улучшении материально-технической базы. Алексей Орлов посетил несколько отделений и убедился в том, что новейшее оборудование позволит специалистам вывести лечение на качественно новый уровень.Алексей Орлов направляется в Центральное стерилизационное отделение, где практически завершен капитальный ремонт. До октября – во всех обновленных помещениях будет размещено необходимое оборудование и мебель. Но два важных приобретения уже установлены. Это паровые стерилизаторы отечественного производства, работающие пока в тестовом режиме. Стерилизация медицинских изделий из металла, стекла, резины, текстиля, по словам специалистов, производится под давлением насыщенного водяного пара. Высокая производительность автоклавов позволяет расширить спектр оперативной помощи.А главное, на что нацелена работа медучреждения – поднять уровень диагностической службы, что и способствует повышению качества и эффективности лечения. Клинико-диагностическое отделение ресбольницы ныне переживает «бум». В этом мог убедиться и Алексей Орлов. В одном из лабораторий продемонстрировали работу – иммунохимического анализатора, позволяющего проводить раннюю диагностику скрытых форм заболеваний. Например, диагностировать остеопороз, ранее параметры этого заболевания были недоступны. Аппарат обладает высокой производительностью до 200 тестов в час.Услуги, как пояснили специалисты, бесплатны для тех, у кого на руках направление от врачей консультативных поликлиник. Пациент пройдет обследование в соответствии с указанным диагнозом. Для остальных, кто решил самостоятельно осуществить исследование – услуги платные, тарифы утверждены соответствующей службой. Еще одно новшество – цифровой рентген «Электрон». Высокое качество снимков позволяет специалистам оценивать состояние не только костных структур, но и мягких тканей. Пропускная способность – за смену 50 человек.А на итоговом совещании главный врач Санал Манджиев рассказал о переменах в больнице, связанных с проведением высокотехнологичных операций. Обновилась также офтальмологическая служба. Возвращаются в родные Пенаты квалифицированные специалисты. Один из них Церен Кутушов.



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