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Сегодня, 12:27

Глава Калмыкии провел рабочее совещание в ресбольнице


Глава Калмыкии провел рабочее совещание в ресбольницеВ республиканской больнице состоялось рабочее совещание, которое провел Глава Калмыкии. Профильный министр, руководитель городской администрации и сотрудники медучреждения обсудили организационные вопросы, связанные с работой ресбольницы. Говорили и о значительном улучшении материально-технической базы. Алексей Орлов посетил несколько отделений и убедился в том, что новейшее оборудование позволит специалистам вывести лечение на качественно новый уровень.

Алексей Орлов направляется в Центральное стерилизационное отделение, где практически завершен капитальный ремонт. До октября – во всех обновленных помещениях будет размещено необходимое оборудование и мебель. Но два важных приобретения уже установлены. Это паровые стерилизаторы отечественного производства, работающие пока в тестовом режиме. Стерилизация медицинских изделий из металла, стекла, резины, текстиля, по словам специалистов, производится под давлением насыщенного водяного пара. Высокая производительность автоклавов позволяет расширить спектр оперативной помощи.

А главное, на что нацелена работа медучреждения – поднять уровень диагностической службы, что и способствует повышению качества и эффективности лечения. Клинико-диагностическое отделение ресбольницы ныне переживает «бум». В этом мог убедиться и Алексей Орлов. В одном из лабораторий продемонстрировали работу – иммунохимического анализатора, позволяющего проводить раннюю диагностику скрытых форм заболеваний. Например, диагностировать остеопороз, ранее параметры этого заболевания были недоступны. Аппарат обладает высокой производительностью до 200 тестов в час.

Услуги, как пояснили специалисты, бесплатны для тех, у кого на руках направление от врачей консультативных поликлиник. Пациент пройдет обследование в соответствии с указанным диагнозом. Для остальных, кто решил самостоятельно осуществить исследование – услуги платные, тарифы утверждены соответствующей службой. Еще одно новшество – цифровой рентген «Электрон». Высокое качество снимков позволяет специалистам оценивать состояние не только костных структур, но и мягких тканей. Пропускная способность – за смену 50 человек.

А на итоговом совещании главный врач Санал Манджиев рассказал о переменах в больнице, связанных с проведением высокотехнологичных операций. Обновилась также офтальмологическая служба. Возвращаются в родные Пенаты квалифицированные специалисты. Один из них Церен Кутушов.



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