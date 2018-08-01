Руководители конфессий с председателем правительства Игорем Зотовым

Руководители конфессий, национальных культурных центров, общественных и молодежных организаций встретились с председателем правительства Игорем Зотовым.



Тема обсуждения - межнациональные и межрелигиозные взаимоотношения в республике. Сегодня в Калмыкии проживают представители более 90 национальностей. Есть 4 этнические диаспоры: дагестанская, чеченская, казахская и турок-месхитинцев. Ежегодно проводятся мероприятия, которые в первую очередь должны внести гармонию в межнациональные отношения.



Пользуясь случаем, Игорь Зотов поздравил всех мусульман с праздником Курбан-байрам. Руководители конфессий, национальных культурных центров, общественных и молодежных организаций встретились с председателем правительства Игорем Зотовым.Тема обсуждения - межнациональные и межрелигиозные взаимоотношения в республике. Сегодня в Калмыкии проживают представители более 90 национальностей. Есть 4 этнические диаспоры: дагестанская, чеченская, казахская и турок-месхитинцев. Ежегодно проводятся мероприятия, которые в первую очередь должны внести гармонию в межнациональные отношения.Пользуясь случаем, Игорь Зотов поздравил всех мусульман с праздником Курбан-байрам.



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