В поселке Хар-Булук открылся врачебный офис общей практики

Сегодня в поселке Хар-Булук состоялось открытие врачебного офиса общей практики. Это еще одни шаг к модернизации сельского здравоохранения. С этим событием местных жителей поздравил Глава Калмыкии. Также в рамках рабочей поездки Алексей Орлов принял участие в августовской конференции педагогов.



Пенсионерка Галина Васильева оказалась первой пациенткой, которая пришла в обновленное медучреждение. Говорит, что страдает повышенным давлением и находится под наблюдением врача. Сразу заметила, что в офисе после ремонта стало светло и уютно.



Офис врача общей практики разместился на первом этаже здания СМО. А это удобно, прежде всего, для инвалидов и представителей старшего поколения. Раньше приходилось подниматься на второй этаж. Теперь медицинское учреждение передано в подчинение городской поликлиники. По словам главного врача Гиляш Галзановой, все необходимые строительные работы были сделаны за счет внебюджетных средств. Это более 4-х миллионов рублей.



Доктор на все случаи жизни. Так говорят о врачах общей практики, обладающих универсальными навыками оказания медицинской помощи. Теперь жители поселка Хар-Булук, не выезжая за пределы населенного пункта, получают предварительный диагноз и точно знают, к какому специалисту им нужно обратиться. Учреждение оснащено новым современным оборудованием.



Кроме того, здесь имеется аптечный пункт, в котором очень нуждались жители села. Напомню, что главой государства ставится задача об оказании современной, качественной медицинской помощи, и в первую очередь, в сельских поселениях. Там должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. А для населенных пунктов, где проживает менее 100 человек, нужно организовать работу мобильных медицинских комплексов, обеспечить все медучреждения автомобилями повышенной проходимости с необходимым диагностическим оборудованием. По словам министра здравоохранения Юрия Кикенова, Калмыкия в числе тех регионов, которая активно приступила к реализации федеральной программы. До конца этого года в степной регион поступят шесть модульных ФАПов. И еще пять в 2019.



Между тем, Алексей Орлов сообщил о том, что врачам общей практики и фельдшерам будет оказана ощутимая государственная поддержка. Это станет хорошим стимулом для тех, кто желает трудиться в сельской местности. По его мнению, жители даже самых отдаленных поселков должны быть уверены в том, что рядом есть доктор, который готов прийти на помощь в любое время суток.



Ну, а руководители на местах должны предоставить специалистам жилье и оказать содействие в решение других хозяйственных вопросов. Также Алексей Орлов принял участие в работе Августовской конференции педагогических работников. Она состоялась в селе Приютное, где собрались также учителя Ики-Бурульского и Целинного районов. Участники совещания говорили о развитии системы образования в современных условиях. О тех планах и задачах, которые необходимо решить в новом учебном году. Ну, а заслуженные награды получили лучшие преподаватели и воспитатели. Кроме того, чествовали молодых учителей, которые решили работать на селе. Сегодня в поселке Хар-Булук состоялось открытие врачебного офиса общей практики. Это еще одни шаг к модернизации сельского здравоохранения. С этим событием местных жителей поздравил Глава Калмыкии. Также в рамках рабочей поездки Алексей Орлов принял участие в августовской конференции педагогов.Пенсионерка Галина Васильева оказалась первой пациенткой, которая пришла в обновленное медучреждение. Говорит, что страдает повышенным давлением и находится под наблюдением врача. Сразу заметила, что в офисе после ремонта стало светло и уютно.Офис врача общей практики разместился на первом этаже здания СМО. А это удобно, прежде всего, для инвалидов и представителей старшего поколения. Раньше приходилось подниматься на второй этаж. Теперь медицинское учреждение передано в подчинение городской поликлиники. По словам главного врача Гиляш Галзановой, все необходимые строительные работы были сделаны за счет внебюджетных средств. Это более 4-х миллионов рублей.Доктор на все случаи жизни. Так говорят о врачах общей практики, обладающих универсальными навыками оказания медицинской помощи. Теперь жители поселка Хар-Булук, не выезжая за пределы населенного пункта, получают предварительный диагноз и точно знают, к какому специалисту им нужно обратиться. Учреждение оснащено новым современным оборудованием.Кроме того, здесь имеется аптечный пункт, в котором очень нуждались жители села. Напомню, что главой государства ставится задача об оказании современной, качественной медицинской помощи, и в первую очередь, в сельских поселениях. Там должны быть созданы фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. А для населенных пунктов, где проживает менее 100 человек, нужно организовать работу мобильных медицинских комплексов, обеспечить все медучреждения автомобилями повышенной проходимости с необходимым диагностическим оборудованием. По словам министра здравоохранения Юрия Кикенова, Калмыкия в числе тех регионов, которая активно приступила к реализации федеральной программы. До конца этого года в степной регион поступят шесть модульных ФАПов. И еще пять в 2019.Между тем, Алексей Орлов сообщил о том, что врачам общей практики и фельдшерам будет оказана ощутимая государственная поддержка. Это станет хорошим стимулом для тех, кто желает трудиться в сельской местности. По его мнению, жители даже самых отдаленных поселков должны быть уверены в том, что рядом есть доктор, который готов прийти на помощь в любое время суток.Ну, а руководители на местах должны предоставить специалистам жилье и оказать содействие в решение других хозяйственных вопросов. Также Алексей Орлов принял участие в работе Августовской конференции педагогических работников. Она состоялась в селе Приютное, где собрались также учителя Ики-Бурульского и Целинного районов. Участники совещания говорили о развитии системы образования в современных условиях. О тех планах и задачах, которые необходимо решить в новом учебном году. Ну, а заслуженные награды получили лучшие преподаватели и воспитатели. Кроме того, чествовали молодых учителей, которые решили работать на селе.



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