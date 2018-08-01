Алексею Орлову продемонстрировали работу аккредитационного центра медколледжа

В медколледже Алексею Орлову сегодня продемонстрировали работу аккредитационного центра. Это нововведение в системе образования. Всем выпускникам ССУЗов необходимо проходить процедуру первичной аккредитации. Из 217 выпускников колледжа только шестеро не сдали экзамены. Результатом администрация осталась довольна.



На создание центра потрачено более 4 миллионов рублей из внебюджетных источников. Проведен капитальный ремонт, установлены 14 видеокамер, приобретено оборудование, муляжи, раздаточный материал. Студенты наглядно продемонстрировали, как они отрабатывают навыки.



В эти дни завершается капитальный ремонт в библиотеке колледжа. Закуплены новые стеллажи, учебная литература. Также Алексей Орлов посетил актовый зал заведения и дал поручение региональному минздраву обеспечить помещение оборудованием. В медколледже Алексею Орлову сегодня продемонстрировали работу аккредитационного центра. Это нововведение в системе образования. Всем выпускникам ССУЗов необходимо проходить процедуру первичной аккредитации. Из 217 выпускников колледжа только шестеро не сдали экзамены. Результатом администрация осталась довольна.На создание центра потрачено более 4 миллионов рублей из внебюджетных источников. Проведен капитальный ремонт, установлены 14 видеокамер, приобретено оборудование, муляжи, раздаточный материал. Студенты наглядно продемонстрировали, как они отрабатывают навыки.В эти дни завершается капитальный ремонт в библиотеке колледжа. Закуплены новые стеллажи, учебная литература. Также Алексей Орлов посетил актовый зал заведения и дал поручение региональному минздраву обеспечить помещение оборудованием.



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