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Вчера, 21:32

Алексей Орлов посетил клинико-диагностическое отделение республиканской больницы


Алексей Орлов посетил клинико-диагностическое отделение республиканской больницыСегодня глава региона посетил и ряд медицинский учреждений. В республиканской больнице, где в последние годы удалось значительно укрепить материальную базу, Алексей Орлов побывал в стенах клинико-диагностического отделения. Самого важного в медучреждении.

Оборудование нового поколения теперь позволяют проводить раннюю диагностику, в том числе скрытых форм заболеваний. Например, благодаря иммунохимическому анализатору появилась возможность определить остеопороз, ранее параметры этого заболевания были недоступны. Аппарат обладает высокой производительностью до 200 тестов в час.

Еще одно важное приобретение - цифровой рентген. Высокое качество снимков дают возможность специалистам оценить состояние не только костных структур, но и мягких тканей. Совершенствуются и методы профилактики, выявления и лечения болезней глаз. Все это позволяет жителям региона, не выезжая за пределы, получать высокотехнологичную медпомощь у местных врачей.



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