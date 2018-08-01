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Вчера, 21:30

Глава региона побывал на месте ремонта дорожного полотна по улицам Кирова и Хрущева


Глава региона побывал на месте ремонта дорожного полотна по улицам Кирова и ХрущеваС инспекционным визитом глава региона побывал сегодня на месте ремонта дорожного полотна по улицам Кирова и Хрущева. Он отметил, что комплексный подход к реконструкции дорог, включающий в себя обустройство пешеходных дорожек и уличного освещения, в Элисте плодотворно реализуется. Об этом можно судить и по тем улицам, которые были облагорожены в прошлом году, и по тем, на которых работы продолжаются.

Также Алексей Орлов отметил важность совершенствования системы водоотведения по улице Кирова.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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