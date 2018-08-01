Первая партия бесплатных учебников отправлена в школы региона. Новые книги получат ребята с 1-го по 11-й классы. На эти цели из республиканского бюджета выделено более 45 миллионов рублей. Общий заказ Калмыкии на поставку учебных изданиях – почти 120 тысяч экземпляров.



Более двадцати тысяч учебных пособий на балансе библиотеки элистинской средней школы номер 4. Первое сентября не за горами, в эти дни заведующая Инесса Колушкина активно ведет работу по комплектованию книжного фонда бесплатными учебниками. Выпускница этого образовательного учреждения, вспоминает, как 35 лет назад книги передавались друг другу, как по наследству, из года в год. Сейчас учебные программы и пособия обновляются ежегодно



«Бесплатные учебники – то, о чем родители учащихся раньше могли только мечтать. Теперь это реальность», говорит директор школы Елена Очир-Горяева. Уже на днях поступит около двух с половиной тысяч новых бесплатных учебников. Количество единиц зависит и от того, какие пособия исключены или включены в федеральный перечень, и от числа школьников. Так, в этом году стало больше учащихся с 5-го по 9-й классы. Впервые за парты сядут 104 ребенка.



В следующем году все одиннадцатиклассники начнут писать Всероссийские проверочные работы по астрономии. Эта дисциплина впервые за 10 лет вновь появилась в школьной программе. И стала обязательным для учеников 10-11-х классов. Преподавать азы звездной науки будут не менее 35 часов в год, а это один-два урока в неделю. Астрономию изучают и ребята в 20-ти общеобразовательных учреждениях Элисты. Всего в этом году заказ учебников сформирован по пяти издательствам: «Просвещение», «Дрофа», «Бином», «Вентана - граф» и «Астрель». Общее количество экземпляров по всем предметам для столичных школ - около 66 тысяч единиц на сумму более 25 миллионов рублей.



Впервые в школах региона в этом году появятся и специальные учебники для детей с нарушением зрения. Такие пособия уже заказали два столичных общеобразовательных учреждения. За последние два года значительно изменился федеральный перечень учебников, который утвержден Министерством образования России. Также, по данным регионального профильного ведомства, в этом году школьников стало на 1200 человек больше.



В настоящее время республиканское профильное ведомство поставляет в школы региона около 120 тысяч новых учебных пособий. Первая партия бесплатных учебников отправлена в школы региона. Новые книги получат ребята с 1-го по 11-й классы. На эти цели из республиканского бюджета выделено более 45 миллионов рублей. Общий заказ Калмыкии на поставку учебных изданиях – почти 120 тысяч экземпляров.Более двадцати тысяч учебных пособий на балансе библиотеки элистинской средней школы номер 4. Первое сентября не за горами, в эти дни заведующая Инесса Колушкина активно ведет работу по комплектованию книжного фонда бесплатными учебниками. Выпускница этого образовательного учреждения, вспоминает, как 35 лет назад книги передавались друг другу, как по наследству, из года в год. Сейчас учебные программы и пособия обновляются ежегодно«Бесплатные учебники – то, о чем родители учащихся раньше могли только мечтать. Теперь это реальность», говорит директор школы Елена Очир-Горяева. Уже на днях поступит около двух с половиной тысяч новых бесплатных учебников. Количество единиц зависит и от того, какие пособия исключены или включены в федеральный перечень, и от числа школьников. Так, в этом году стало больше учащихся с 5-го по 9-й классы. Впервые за парты сядут 104 ребенка.В следующем году все одиннадцатиклассники начнут писать Всероссийские проверочные работы по астрономии. Эта дисциплина впервые за 10 лет вновь появилась в школьной программе. И стала обязательным для учеников 10-11-х классов. Преподавать азы звездной науки будут не менее 35 часов в год, а это один-два урока в неделю. Астрономию изучают и ребята в 20-ти общеобразовательных учреждениях Элисты. Всего в этом году заказ учебников сформирован по пяти издательствам: «Просвещение», «Дрофа», «Бином», «Вентана - граф» и «Астрель». Общее количество экземпляров по всем предметам для столичных школ - около 66 тысяч единиц на сумму более 25 миллионов рублей.Впервые в школах региона в этом году появятся и специальные учебники для детей с нарушением зрения. Такие пособия уже заказали два столичных общеобразовательных учреждения. За последние два года значительно изменился федеральный перечень учебников, который утвержден Министерством образования России. Также, по данным регионального профильного ведомства, в этом году школьников стало на 1200 человек больше.В настоящее время республиканское профильное ведомство поставляет в школы региона около 120 тысяч новых учебных пособий.



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