Школьники реализовали возможность временного трудоустройства

Около тысячи четырехсот школьников от 14 до 18 лет были трудоустроены с начала года министерством соцзащиты, труда и занятости. Наиболее высокий уровень занятости подростков отмечается в Элисте, затем в Городовиковском, Яшкульском, Лаганском и Целинном районах.



В целом же, специалисты ведомства отмечают, что все без исключения муниципалитеты выполняют план по временному трудоустройству. В первую очередь, устраивают детей, нуждающихся в социальной защите: это сироты и оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, ребята из неполных и многодетных семей. Около тысячи четырехсот школьников от 14 до 18 лет были трудоустроены с начала года министерством соцзащиты, труда и занятости. Наиболее высокий уровень занятости подростков отмечается в Элисте, затем в Городовиковском, Яшкульском, Лаганском и Целинном районах.В целом же, специалисты ведомства отмечают, что все без исключения муниципалитеты выполняют план по временному трудоустройству. В первую очередь, устраивают детей, нуждающихся в социальной защите: это сироты и оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, ребята из неполных и многодетных семей.



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