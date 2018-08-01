В правительственной комиссии обсудили развитие туризма в регионе

Концепцию стратегии развития туризма в регионе обсудили участники заседания правительственной комиссии, которую возглавил глава кабинета министров Игорь Зотов. Участие приняли представители профильного ведомства, а также органов исполнительной власти, районных муниципальных образований, администрации Элисты.



С докладом о том, что уже сделано для развития туристического потенциала в регионе, выступил Хонгр Эльбиков. Он подчеркнул необходимость межведомственного взаимодействия по данному вопросу. Концепцию стратегии развития туризма в регионе обсудили участники заседания правительственной комиссии, которую возглавил глава кабинета министров Игорь Зотов. Участие приняли представители профильного ведомства, а также органов исполнительной власти, районных муниципальных образований, администрации Элисты.С докладом о том, что уже сделано для развития туристического потенциала в регионе, выступил Хонгр Эльбиков. Он подчеркнул необходимость межведомственного взаимодействия по данному вопросу.



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