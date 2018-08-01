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Глава региона с рабочим визитом побывал в Целинном районе





Глава региона с рабочим визитом побывал в Целинном районе. Алексей Орлов посетил ряд социально значимых объектов, в том числе проинспектировал ход строительства водопроводов в селах Вознесеновка и Троицкое.



На этом пустыре в селе Троицкое уже в следующем году начнется строительство новой гимназии на 528 мест. Стоимость проекта – более 450 миллионов рублей. Проинспектировал Алексей Орлов и строительство внутрипоселковой водопроводной сети и водонапорной башни. В населенном пункте в эти дни проводится второй этап строительства. Напомню, что из-за прекращения федерального финансирования удалось установить лишь первую очередь водопровода из запланированных трех. А пока внесены коррективы, определены улицы, которые и вошли в третий пусковой проект водоснабжения. На эти цели выделено 15 миллионов рублей. На встрече с жителями районного центра Алексей Орлов заявил, что село должно быть обеспечено питьевой водой из подземных вод Булгунского месторождения уже в следующем году.



Ранее Глава Калмыкии ознакомился со строительством водопровода в селе Вознесеновка. В этот населенный пункт вода пришла из Левокумского месторождения. Два напорно-регулирующих сооружения объемом в 160 кубических метров каждый были сданы в намеченные сроки. Программа по водоснабжению села Вознесеновка реализуется республиканским министерством сельского хозяйства. Общая стоимость проекта почти 27 миллионов рублей. В эти дни подрядная организация прокладывает водопроводные линии по улицам села. Их общая протяженность - более 15 километров.



Красочные домики, качели и горки. Глава региона посетил строительство детского сквера в районном центре. Место для досуга малышей разместили в центре села. Также в ходе поездки по Целинному району Алексей Орлов поинтересовался, успеют ли рабочие закончить реконструкцию Троицкого ДК к 80-летие Целинного РМО. В обновленном культурном центре заменили напольное покрытие, окна и отопительную систему, закупили новое звуковое и световое оборудование. Полностью реконструировали и фасад здания. А главное – кровлю. Проведено централизованное водоснабжение. Также Глава региона ознакомился и с масштабными дорожно-ремонтными работами. Новое асфальтовое покрытие в этом году появится и по улице Чавычалова. На улучшение дорожной инфраструктуры профильным министерством было затрачено 10 миллионов рублей. Еще 4 миллиона выделил местный бюджет. В следующем году дорожные работы начнутся и на межпоселковой магистрали, ведущей к поселку Чагорта. В ходе встречи селяне попросили Главу региона помочь решить проблему и междугороднего сообщения.



Кроме того, в ходе общения с местными жителями Алексей Орлов ответил на вопрос, касающийся предстоящей прямой линии. Селяне поинтересовались, все ли обращения, поступающие в ходе проекта Глава онлайн, рассматриваются.



Еще одним объектом посещения стала Центральная районная больница. В ЦРБ полным ходом проводится реорганизация. Решение об этом было принято региональным Министерством здравоохранения. Более 10 медучреждений района перейдут в структурные подразделения ресбольницы и городской поликлиники. Это позволит снизить финансовые издержки. Глава региона взял под личный контроль сохранение штата.



Кстати, в следующем году все медицинские службы Троицкой районной больницы разместятся в здании администрации РМО. Так, по проектно-сметной документации будет выглядеть многофункциональный медицинский центр. Глава региона с рабочим визитом побывал в Целинном районе. Алексей Орлов посетил ряд социально значимых объектов, в том числе проинспектировал ход строительства водопроводов в селах Вознесеновка и Троицкое.На этом пустыре в селе Троицкое уже в следующем году начнется строительство новой гимназии на 528 мест. Стоимость проекта – более 450 миллионов рублей. Проинспектировал Алексей Орлов и строительство внутрипоселковой водопроводной сети и водонапорной башни. В населенном пункте в эти дни проводится второй этап строительства. Напомню, что из-за прекращения федерального финансирования удалось установить лишь первую очередь водопровода из запланированных трех. А пока внесены коррективы, определены улицы, которые и вошли в третий пусковой проект водоснабжения. На эти цели выделено 15 миллионов рублей. На встрече с жителями районного центра Алексей Орлов заявил, что село должно быть обеспечено питьевой водой из подземных вод Булгунского месторождения уже в следующем году.Ранее Глава Калмыкии ознакомился со строительством водопровода в селе Вознесеновка. В этот населенный пункт вода пришла из Левокумского месторождения. Два напорно-регулирующих сооружения объемом в 160 кубических метров каждый были сданы в намеченные сроки. Программа по водоснабжению села Вознесеновка реализуется республиканским министерством сельского хозяйства. Общая стоимость проекта почти 27 миллионов рублей. В эти дни подрядная организация прокладывает водопроводные линии по улицам села. Их общая протяженность - более 15 километров.Красочные домики, качели и горки. Глава региона посетил строительство детского сквера в районном центре. Место для досуга малышей разместили в центре села. Также в ходе поездки по Целинному району Алексей Орлов поинтересовался, успеют ли рабочие закончить реконструкцию Троицкого ДК к 80-летие Целинного РМО. В обновленном культурном центре заменили напольное покрытие, окна и отопительную систему, закупили новое звуковое и световое оборудование. Полностью реконструировали и фасад здания. А главное – кровлю. Проведено централизованное водоснабжение. Также Глава региона ознакомился и с масштабными дорожно-ремонтными работами. Новое асфальтовое покрытие в этом году появится и по улице Чавычалова. На улучшение дорожной инфраструктуры профильным министерством было затрачено 10 миллионов рублей. Еще 4 миллиона выделил местный бюджет. В следующем году дорожные работы начнутся и на межпоселковой магистрали, ведущей к поселку Чагорта. В ходе встречи селяне попросили Главу региона помочь решить проблему и междугороднего сообщения.Кроме того, в ходе общения с местными жителями Алексей Орлов ответил на вопрос, касающийся предстоящей прямой линии. Селяне поинтересовались, все ли обращения, поступающие в ходе проекта Глава онлайн, рассматриваются.Еще одним объектом посещения стала Центральная районная больница. В ЦРБ полным ходом проводится реорганизация. Решение об этом было принято региональным Министерством здравоохранения. Более 10 медучреждений района перейдут в структурные подразделения ресбольницы и городской поликлиники. Это позволит снизить финансовые издержки. Глава региона взял под личный контроль сохранение штата.Кстати, в следующем году все медицинские службы Троицкой районной больницы разместятся в здании администрации РМО. Так, по проектно-сметной документации будет выглядеть многофункциональный медицинский центр.



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