ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 21:30

Глава региона с рабочим визитом побывал в Целинном районе


Глава региона с рабочим визитом побывал в Целинном районеГлава региона с рабочим визитом побывал в Целинном районе. Алексей Орлов посетил ряд социально значимых объектов, в том числе проинспектировал ход строительства водопроводов в селах Вознесеновка и Троицкое.

На этом пустыре в селе Троицкое уже в следующем году начнется строительство новой гимназии на 528 мест. Стоимость проекта – более 450 миллионов рублей. Проинспектировал Алексей Орлов и строительство внутрипоселковой водопроводной сети и водонапорной башни. В населенном пункте в эти дни проводится второй этап строительства. Напомню, что из-за прекращения федерального финансирования удалось установить лишь первую очередь водопровода из запланированных трех. А пока внесены коррективы, определены улицы, которые и вошли в третий пусковой проект водоснабжения. На эти цели выделено 15 миллионов рублей. На встрече с жителями районного центра Алексей Орлов заявил, что село должно быть обеспечено питьевой водой из подземных вод Булгунского месторождения уже в следующем году.

Ранее Глава Калмыкии ознакомился со строительством водопровода в селе Вознесеновка. В этот населенный пункт вода пришла из Левокумского месторождения. Два напорно-регулирующих сооружения объемом в 160 кубических метров каждый были сданы в намеченные сроки. Программа по водоснабжению села Вознесеновка реализуется республиканским министерством сельского хозяйства. Общая стоимость проекта почти 27 миллионов рублей. В эти дни подрядная организация прокладывает водопроводные линии по улицам села. Их общая протяженность - более 15 километров.

Красочные домики, качели и горки. Глава региона посетил строительство детского сквера в районном центре. Место для досуга малышей разместили в центре села. Также в ходе поездки по Целинному району Алексей Орлов поинтересовался, успеют ли рабочие закончить реконструкцию Троицкого ДК к 80-летие Целинного РМО. В обновленном культурном центре заменили напольное покрытие, окна и отопительную систему, закупили новое звуковое и световое оборудование. Полностью реконструировали и фасад здания. А главное – кровлю. Проведено централизованное водоснабжение. Также Глава региона ознакомился и с масштабными дорожно-ремонтными работами. Новое асфальтовое покрытие в этом году появится и по улице Чавычалова. На улучшение дорожной инфраструктуры профильным министерством было затрачено 10 миллионов рублей. Еще 4 миллиона выделил местный бюджет. В следующем году дорожные работы начнутся и на межпоселковой магистрали, ведущей к поселку Чагорта. В ходе встречи селяне попросили Главу региона помочь решить проблему и междугороднего сообщения.

Кроме того, в ходе общения с местными жителями Алексей Орлов ответил на вопрос, касающийся предстоящей прямой линии. Селяне поинтересовались, все ли обращения, поступающие в ходе проекта Глава онлайн, рассматриваются.

Еще одним объектом посещения стала Центральная районная больница. В ЦРБ полным ходом проводится реорганизация. Решение об этом было принято региональным Министерством здравоохранения. Более 10 медучреждений района перейдут в структурные подразделения ресбольницы и городской поликлиники. Это позволит снизить финансовые издержки. Глава региона взял под личный контроль сохранение штата.

Кстати, в следующем году все медицинские службы Троицкой районной больницы разместятся в здании администрации РМО. Так, по проектно-сметной документации будет выглядеть многофункциональный медицинский центр.



Другие новости по теме:

  • В Троицком начали второй этап строительства водопровода
  • Глава Калмыкии посетил Октябрьский район
  • Началась реконструкция дома культуры в селе Троицкое
  • Алексей Орлов с рабочим визитом побывал в Октябрьском районе
  • В Троицком ведутся масштабные дорожно-ремонтные работы
  • В Целинном районе началась реорганизация районных больниц
  • Алексей Орлов побывал с рабочим визитом в Черноземельском районе
  • Алексей Орлов проинспектировал строительство мясоперерабатывающего комплекса
  • Новое отделение ресбольницы посетил глава региона Алексей Орлов
  • Игорь Зотов с рабочей поездкой побывал в Целинном районе

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Август 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34