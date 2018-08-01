В преддверии нового учебного года в Центральном хуруле проводятся традиционные молебны для студентов и школьников. 25 августа в 9 часов утра, священнослужители прочитают молитвы, посвященные Манджушри – Будде мудрости.



26 августа в 14 часов, Шаджин лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче дарует Благословение Манджушри. В преддверии нового учебного года в Центральном хуруле проводятся традиционные молебны для студентов и школьников. 25 августа в 9 часов утра, священнослужители прочитают молитвы, посвященные Манджушри – Будде мудрости.26 августа в 14 часов, Шаджин лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче дарует Благословение Манджушри.



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