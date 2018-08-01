До первого звонка остается 12 дней. Время пролетит незаметно, поэтому будущие первоклассники уже начинают собирать портфели и повторять алфавит.



Манджи Катаев 1 сентября впервые сядет за школьную парту. Признается, что есть желание хорошо учиться. Умеет считать, знает алфавит, бегло читает. В свои 7 лет Манджи построил планы на будущее и определился с будущей профессией. Мечтает пойти по стопам своего отца – стать полицейским. А для этого говорит мальчик, будет приносить одни пятерки.



К новому учебному году семья Катаевых школьную форму приобрела заранее. Нужны еще спортивный костюм и кроссовки. Плюс канцелярские товары вместе с портфелем. Решили пока присмотреть в магазине.



Еще один немаловажный факт экономии семейного бюджета, продолжает Раиса Катаева, не надо приобретать учебники. К новому учебного году все школьники будут обеспечены необходимыми пособиями. Раньше на это уходили немалые деньги. В этом магазине цены на принадлежности остались на уровне прошлого года.



Именно на канцтовары уходит больше половины семейного бюджета. Полный комплект эконом класса обойдется в среднем в 3 тысячи рублей. Цена на более высокий сегмент может вырасти до 5 тысяч. Обычно скидки в этот период предприниматели не делают. Но если хорошо поискать, можно найти прошлогодние модели школьной формы, блузок и юбок. Хотя в одном из столичных торговых павильонов и на новый ассортимент к первому сентября цены вполне доступные.



Стоит отметить, что в региональном управлении Роспотребнадзора работает телефон горячей линии. Всю интересующую информацию о том, как правильно выбрать форму или рюкзак, можно получить до 3 сентября включительно.



Так что родители могут взять себе на заметку все правила при подготовке к 1 сентября. Конечно, главные герои на празднике – первоклассники. В этом году в Калмыкии за парты впервые сядут более 4 тысяч школьников. До первого звонка остается 12 дней. Время пролетит незаметно, поэтому будущие первоклассники уже начинают собирать портфели и повторять алфавит.Манджи Катаев 1 сентября впервые сядет за школьную парту. Признается, что есть желание хорошо учиться. Умеет считать, знает алфавит, бегло читает. В свои 7 лет Манджи построил планы на будущее и определился с будущей профессией. Мечтает пойти по стопам своего отца – стать полицейским. А для этого говорит мальчик, будет приносить одни пятерки.К новому учебному году семья Катаевых школьную форму приобрела заранее. Нужны еще спортивный костюм и кроссовки. Плюс канцелярские товары вместе с портфелем. Решили пока присмотреть в магазине.Еще один немаловажный факт экономии семейного бюджета, продолжает Раиса Катаева, не надо приобретать учебники. К новому учебного году все школьники будут обеспечены необходимыми пособиями. Раньше на это уходили немалые деньги. В этом магазине цены на принадлежности остались на уровне прошлого года.Именно на канцтовары уходит больше половины семейного бюджета. Полный комплект эконом класса обойдется в среднем в 3 тысячи рублей. Цена на более высокий сегмент может вырасти до 5 тысяч. Обычно скидки в этот период предприниматели не делают. Но если хорошо поискать, можно найти прошлогодние модели школьной формы, блузок и юбок. Хотя в одном из столичных торговых павильонов и на новый ассортимент к первому сентября цены вполне доступные.Стоит отметить, что в региональном управлении Роспотребнадзора работает телефон горячей линии. Всю интересующую информацию о том, как правильно выбрать форму или рюкзак, можно получить до 3 сентября включительно.Так что родители могут взять себе на заметку все правила при подготовке к 1 сентября. Конечно, главные герои на празднике – первоклассники. В этом году в Калмыкии за парты впервые сядут более 4 тысяч школьников.



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