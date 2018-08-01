Межведомственная комиссия по приемке образовательных учреждений завершила свою работу

Из 61-го образовательного учреждения Элисты в списках готовности к учебном году – 59. Межведомственная комиссия по приемке завершила свою работу. Такие данные озвучили на еженедельном совещании в администрации города.



Только во Дворце детского творчества ремонт продолжается. Согласно графику он будет завешен в сентябре. Что касается детского сада номер 19, его деятельность приостановлена в связи с запланированным там строительством пристройки. Из 61-го образовательного учреждения Элисты в списках готовности к учебном году – 59. Межведомственная комиссия по приемке завершила свою работу. Такие данные озвучили на еженедельном совещании в администрации города.Только во Дворце детского творчества ремонт продолжается. Согласно графику он будет завешен в сентябре. Что касается детского сада номер 19, его деятельность приостановлена в связи с запланированным там строительством пристройки.



Смотреть полный выпуск новостей



