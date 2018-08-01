Сегодня в регионе стартовала прививочная кампания против ОРВИ и гриппа. Уже получены 36 тысяч 600 доз вакцины для взрослого населения. Они распределены по медучреждениям. Как отметили специалисты Роспотребнадзора, в первую очередь прививки получат элистинцы.



Основная цель – увеличить процент охвата населения иммунизацией. Если в прошлом году вакцинацию прошли 43 процента жителей Калмыкии, план на сегодня – 45%. Особое внимание работникам сферы медицины, образования, торговли, транспорта, а также пожилым и детям от 6 месяцев.



Главная задача – иммунизацию населения завершить в срок, до наступления эпидемиологического подъема по ОРВИ и гриппу, то есть до середины октября. Сегодня в регионе стартовала прививочная кампания против ОРВИ и гриппа. Уже получены 36 тысяч 600 доз вакцины для взрослого населения. Они распределены по медучреждениям. Как отметили специалисты Роспотребнадзора, в первую очередь прививки получат элистинцы.Основная цель – увеличить процент охвата населения иммунизацией. Если в прошлом году вакцинацию прошли 43 процента жителей Калмыкии, план на сегодня – 45%. Особое внимание работникам сферы медицины, образования, торговли, транспорта, а также пожилым и детям от 6 месяцев.Главная задача – иммунизацию населения завершить в срок, до наступления эпидемиологического подъема по ОРВИ и гриппу, то есть до середины октября.



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