Через три дня состоится прямая линия с Главой Калмыкии Алексеем Орловым. Поступило около ста обращений, в том числе в видеоформате. Они касались, в основном, жилья, транспортного обслуживания, состояния дорог. Для тех, кто не успел задать свой вопрос, будут организованы точки выхода. Всего 29 пунктов.



Напомним, видеоконференция состоится 23 августа. Прямая трансляция - на сайте http://tegrk.ru/, а также на канале в Youtube. Через три дня состоится прямая линия с Главой Калмыкии Алексеем Орловым. Поступило около ста обращений, в том числе в видеоформате. Они касались, в основном, жилья, транспортного обслуживания, состояния дорог. Для тех, кто не успел задать свой вопрос, будут организованы точки выхода. Всего 29 пунктов.Напомним, видеоконференция состоится 23 августа. Прямая трансляция - на сайте http://tegrk.ru/, а также на канале в Youtube.



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