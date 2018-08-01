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Сегодня, 12:49

Через три дня состоится прямая линия с Главой Калмыкии


Через три дня состоится прямая линия с Главой КалмыкииЧерез три дня состоится прямая линия с Главой Калмыкии Алексеем Орловым. Поступило около ста обращений, в том числе в видеоформате. Они касались, в основном, жилья, транспортного обслуживания, состояния дорог. Для тех, кто не успел задать свой вопрос, будут организованы точки выхода. Всего 29 пунктов.

Напомним, видеоконференция состоится 23 августа. Прямая трансляция - на сайте http://tegrk.ru/, а также на канале в Youtube.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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