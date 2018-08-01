В Элисте продолжается ремонт автомобильных дорог. Сейчас работы ведутся по улицам Хрущева и Кирова, там демонтируют старые бордюрные плиты, укладывают новое дорожное полотно. В планах также установка светофоров, обустройство водоотводных сооружений.



Чтобы успеть до осенней непогоды, дорожники стараются работать с опережением графика. Сейчас они занимаются заменой дорожного полотна. Там где за время многолетней эксплуатации произошла его просадка, они дополнительно выравнивают участки. В целях безопасности под автотрассой будут проложены защитные металлические футляры и установлены водоотводящие лотки. В эти дни некоторые неудобства в связи с ремонтом дорог по улицам Хрущева и Кирова испытывают не только автовладельцы, но и пешеходы. Им приходится обходить или перешагивать через вот такие дыры. Они образовались из-за демонтажа бордюрных плит. Но уже в скором времени новые бортовые камни встанут на свои места, появятся удобные тротуары. И элистинские улицы в целом обретут новый вид.



На протяжении многих лет дорога по улице Кирова считалась одной из самых проблемных в степной столице. Многочисленные выбоины и не единого светофора. Теперь же согласно проекту здесь предусмотрена не только укладка асфальта, но также ремонт тротуаров, площадок для стоянки автомобилей, возведение автобусной остановки, обустройство светофорными объектами, ремонт уличного освещения. На эти цели предусмотрено около ста сорока миллионов рублей. Будет решена и еще одна проблема – канализационную сеть, которая не всегда справлялась со своей задачей, вынесут из под проезжей части.



Как отмечают в Управлении городского хозяйства, работы по ремонту автодорог в Элисте идут хорошими темпами. Об этом же говорят и жители города.



В общей сложности на реконструкцию городских дорог в этом году из дорожного фонда выделено около двухсот сорока миллионов рублей. По графику работы по обновлению завершатся к концу текущего года. В Элисте продолжается ремонт автомобильных дорог. Сейчас работы ведутся по улицам Хрущева и Кирова, там демонтируют старые бордюрные плиты, укладывают новое дорожное полотно. В планах также установка светофоров, обустройство водоотводных сооружений.Чтобы успеть до осенней непогоды, дорожники стараются работать с опережением графика. Сейчас они занимаются заменой дорожного полотна. Там где за время многолетней эксплуатации произошла его просадка, они дополнительно выравнивают участки. В целях безопасности под автотрассой будут проложены защитные металлические футляры и установлены водоотводящие лотки. В эти дни некоторые неудобства в связи с ремонтом дорог по улицам Хрущева и Кирова испытывают не только автовладельцы, но и пешеходы. Им приходится обходить или перешагивать через вот такие дыры. Они образовались из-за демонтажа бордюрных плит. Но уже в скором времени новые бортовые камни встанут на свои места, появятся удобные тротуары. И элистинские улицы в целом обретут новый вид.На протяжении многих лет дорога по улице Кирова считалась одной из самых проблемных в степной столице. Многочисленные выбоины и не единого светофора. Теперь же согласно проекту здесь предусмотрена не только укладка асфальта, но также ремонт тротуаров, площадок для стоянки автомобилей, возведение автобусной остановки, обустройство светофорными объектами, ремонт уличного освещения. На эти цели предусмотрено около ста сорока миллионов рублей. Будет решена и еще одна проблема – канализационную сеть, которая не всегда справлялась со своей задачей, вынесут из под проезжей части.Как отмечают в Управлении городского хозяйства, работы по ремонту автодорог в Элисте идут хорошими темпами. Об этом же говорят и жители города.В общей сложности на реконструкцию городских дорог в этом году из дорожного фонда выделено около двухсот сорока миллионов рублей. По графику работы по обновлению завершатся к концу текущего года.



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