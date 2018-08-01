В преддверии нового учебного года в Центральном хуруле пройдут традиционные молебны для студентов и школьников. Первый уже состоится в ближайшее воскресенье, 19 августа. В этот день, а также 25 августа в 9 утра, священнослужители прочитают молитвы, посвященные Манджушри – Будде мудрости.



26 августа, в 14 часов, Шаджин лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче дарует Благословение Манджушри. А так как это 15-й лунный день, то с девяти часов утра в хуруле состоится традиционный молебен, посвященный Будде медицины. В преддверии нового учебного года в Центральном хуруле пройдут традиционные молебны для студентов и школьников. Первый уже состоится в ближайшее воскресенье, 19 августа. В этот день, а также 25 августа в 9 утра, священнослужители прочитают молитвы, посвященные Манджушри – Будде мудрости.26 августа, в 14 часов, Шаджин лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче дарует Благословение Манджушри. А так как это 15-й лунный день, то с девяти часов утра в хуруле состоится традиционный молебен, посвященный Будде медицины.



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