Сегодня день памяти Басана Бадминовича Городовикова

Сегодня день памяти Героя Советского Союза, видного общественно-политического деятеля Басана Бадминовича Городовикова. В преддверии этой даты в архивный фонд национального музея имени Пальмова поступили новые фотографии и документы, связанные с жизнью и деятельностью легендарного народного генерала.



Несколько десятков фотографий и официальные документы были пЕреданы в музей пару месяцев назад Ниной Даниловой, дочерью одного из соратников Басана Бадьминовича, который на протяжении многих лет рука об руку помогал Городовикову поднимать республику из послевоенных руин. В 1968 году из города Свердловска Борис Киселев был направлен на работу в Калмыцкую АССР и назначен там заместителем председателя Совета Министров. Работая под началом Городовикова, он внес большой вклад в капитальное строительство Элисты. Многие из зданий, украшающих сейчас наш город, были возведены под его руководством.



В 1961 году, когда Городовикова назначили первым секретарем обкома КПСС Калмыцкой АССР, столица степной республики буквально находилась в руинах. Не было ни университетских корпусов, ни железной дороги, ни высотных домов. Все это появилось в годы руководства республикой Басана Городовикова.



17 лет посвятил Басан Городовиков восстановлению своей малой родины. Это он выступил инициатором возрождения традиционных Отраслей животноводства – разведение лошадей калмыцкой породы, верблюдов, курдючное овцеводство. С этой целью создавались новые племенные хозяйства. Настоящий бум переживало в этот период и производство, в строй вошли порядка двадцати крупных предприятий. Вот как тепло отзывались о нем те, кому посчастливилось в одно время жить и трудиться с Басаном Бадьминовичем.



В первую очередь Городовикова как руководителя интересовали проблемы простых людей. Не случайно сейчас его именем названы улицы в Элисте и других населенных пунктах, создано немало памятников. Опорный вуз – Калмыцкий государственный университет также назван в честь легендарного калмыцкого руководителя. Для многих поколений Калмыкии Басан Городовиков стал примером.



Боевой генерал, лидер своего народа, таким остается Городовиков в памяти потомков. Это настоящий человек-эпоха. Воспоминания о нем неразрывно связаны с историей калмыцкого народа, с его прошлым, без которого конечно не было бы и настоящего. Сегодня день памяти Героя Советского Союза, видного общественно-политического деятеля Басана Бадминовича Городовикова. В преддверии этой даты в архивный фонд национального музея имени Пальмова поступили новые фотографии и документы, связанные с жизнью и деятельностью легендарного народного генерала.Несколько десятков фотографий и официальные документы были пЕреданы в музей пару месяцев назад Ниной Даниловой, дочерью одного из соратников Басана Бадьминовича, который на протяжении многих лет рука об руку помогал Городовикову поднимать республику из послевоенных руин. В 1968 году из города Свердловска Борис Киселев был направлен на работу в Калмыцкую АССР и назначен там заместителем председателя Совета Министров. Работая под началом Городовикова, он внес большой вклад в капитальное строительство Элисты. Многие из зданий, украшающих сейчас наш город, были возведены под его руководством.В 1961 году, когда Городовикова назначили первым секретарем обкома КПСС Калмыцкой АССР, столица степной республики буквально находилась в руинах. Не было ни университетских корпусов, ни железной дороги, ни высотных домов. Все это появилось в годы руководства республикой Басана Городовикова.17 лет посвятил Басан Городовиков восстановлению своей малой родины. Это он выступил инициатором возрождения традиционных Отраслей животноводства – разведение лошадей калмыцкой породы, верблюдов, курдючное овцеводство. С этой целью создавались новые племенные хозяйства. Настоящий бум переживало в этот период и производство, в строй вошли порядка двадцати крупных предприятий. Вот как тепло отзывались о нем те, кому посчастливилось в одно время жить и трудиться с Басаном Бадьминовичем.В первую очередь Городовикова как руководителя интересовали проблемы простых людей. Не случайно сейчас его именем названы улицы в Элисте и других населенных пунктах, создано немало памятников. Опорный вуз – Калмыцкий государственный университет также назван в честь легендарного калмыцкого руководителя. Для многих поколений Калмыкии Басан Городовиков стал примером.Боевой генерал, лидер своего народа, таким остается Городовиков в памяти потомков. Это настоящий человек-эпоха. Воспоминания о нем неразрывно связаны с историей калмыцкого народа, с его прошлым, без которого конечно не было бы и настоящего.



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