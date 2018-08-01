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Сегодня, 12:24

Сегодня день памяти Басана Бадминовича Городовикова


Сегодня день памяти Басана Бадминовича ГородовиковаСегодня день памяти Героя Советского Союза, видного общественно-политического деятеля Басана Бадминовича Городовикова. В преддверии этой даты в архивный фонд национального музея имени Пальмова поступили новые фотографии и документы, связанные с жизнью и деятельностью легендарного народного генерала.

Несколько десятков фотографий и официальные документы были пЕреданы в музей пару месяцев назад Ниной Даниловой, дочерью одного из соратников Басана Бадьминовича, который на протяжении многих лет рука об руку помогал Городовикову поднимать республику из послевоенных руин. В 1968 году из города Свердловска Борис Киселев был направлен на работу в Калмыцкую АССР и назначен там заместителем председателя Совета Министров. Работая под началом Городовикова, он внес большой вклад в капитальное строительство Элисты. Многие из зданий, украшающих сейчас наш город, были возведены под его руководством.

В 1961 году, когда Городовикова назначили первым секретарем обкома КПСС Калмыцкой АССР, столица степной республики буквально находилась в руинах. Не было ни университетских корпусов, ни железной дороги, ни высотных домов. Все это появилось в годы руководства республикой Басана Городовикова.

17 лет посвятил Басан Городовиков восстановлению своей малой родины. Это он выступил инициатором возрождения традиционных Отраслей животноводства – разведение лошадей калмыцкой породы, верблюдов, курдючное овцеводство. С этой целью создавались новые племенные хозяйства. Настоящий бум переживало в этот период и производство, в строй вошли порядка двадцати крупных предприятий. Вот как тепло отзывались о нем те, кому посчастливилось в одно время жить и трудиться с Басаном Бадьминовичем.

В первую очередь Городовикова как руководителя интересовали проблемы простых людей. Не случайно сейчас его именем названы улицы в Элисте и других населенных пунктах, создано немало памятников. Опорный вуз – Калмыцкий государственный университет также назван в честь легендарного калмыцкого руководителя. Для многих поколений Калмыкии Басан Городовиков стал примером.

Боевой генерал, лидер своего народа, таким остается Городовиков в памяти потомков. Это настоящий человек-эпоха. Воспоминания о нем неразрывно связаны с историей калмыцкого народа, с его прошлым, без которого конечно не было бы и настоящего.



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