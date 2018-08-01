Завершается работа по вводу в эксплуатацию семи сельских домов культуры. Открытие запланировано на конец августа – начало сентября.



В целом же, как рассказал сегодня журналистам министр культуры и туризма Хонгр Эльбиков, осень текущего года обещает быть урожайной на многочисленные мероприятия. Среди новых проектов он отметил премьеру оперы Аркадия Манджиева, которая посвящена депортации калмыцкого народа. Она состоится 7 сентября под открытым небом вблизи памятника «Исход и возвращение».



Также планируется организовать гастроли драматических театров из 6 регионов страны. Свои постановки жителям степной республики готовы представить артисты из Бурятии, Республики Алтай, Тывы и Астраханской области. Завершается работа по вводу в эксплуатацию семи сельских домов культуры. Открытие запланировано на конец августа – начало сентября.В целом же, как рассказал сегодня журналистам министр культуры и туризма Хонгр Эльбиков, осень текущего года обещает быть урожайной на многочисленные мероприятия. Среди новых проектов он отметил премьеру оперы Аркадия Манджиева, которая посвящена депортации калмыцкого народа. Она состоится 7 сентября под открытым небом вблизи памятника «Исход и возвращение».Также планируется организовать гастроли драматических театров из 6 регионов страны. Свои постановки жителям степной республики готовы представить артисты из Бурятии, Республики Алтай, Тывы и Астраханской области.



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