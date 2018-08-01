Глава Калмыкии оценил качество реконструкции социальных объектов

В эти дни сразу на нескольких социальных объектах ведется ремонт. Темпы и качество реконструкции оценил в ходе инспекционной поездки Глава Калмыкии. Так, Алексей Орлов остался недоволен ходом работ во дворце детского творчества. Поэтому ответственным лицам даны конкретные поручения и обозначены сроки их выполнения. Для этого из республиканского бюджета, а также из местной казны будут выделены дополнительные средства.



Это не единственное замечание, которое в ходе осмотра объекта сделал Алексей Орлов в адрес подрядной организации. В поле зрения главы республики попали и другие недочеты, которые должны быть устранены в самое ближайшее время. Особое внимание он акцентировал на реконструкции отопительной системы, чтобы у детей была возможность заниматься в теплых обновленных аудиториях. Дело в том, что еще несколько лет назад во время посещения дворца детского творчества Алексей Орлов обратил внимание на то, что в здании очень холодно.



Напомню, что на капремонт ДДТ из резервного фонда Президента страны Владимира Путина было направлено 65 миллионов рублей 830 тысяч рублей. В решение этого вопроса оказало содействие руководство республики. Кроме того, из регионального бюджета выделено более 25 миллионов. За 27 лет, то есть с тех пор как здание ввели в эксплуатацию, капитальный ремонт здесь производится впервые. Сейчас заметно преобразилось главное помещение дворца – концертный зал. Появились красивые современные кресла. Также светло и уютно стало в аудиториях. Устанавливается автоматическая пожарная сигнализация. Строительные работы близятся к завершению. Но на устранения тех замечаний, которые были сделаны Алексеем Орловым, будут выделены дополнительные денежные средства. Сейчас специалисты должны подсчитать, какая сумма будет необходима для выполнения конкретных поручений главы республики.



Также Алексей Орлов побывал в кинотеатре Октябрь, где ведутся строительные работы за счет средств компании «Лукойл». А это более 60 миллионов рублей. Здесь сразу в двух залах здания производится капитальный ремонт, который планируется завершить уже в октябре. Сейчас ведутся переговоры между компанией и руководством республики о подписании документа на выполнение дополнительного объема работы.



Так что в скором времени социально-значимые объекты республики, распахнут свои двери не только для юных жителей Калмыкии, но и для тех, кто желает провести свой досуг интересно и полезно. Они по достоинству оценят созданные там комфортные условия. В эти дни сразу на нескольких социальных объектах ведется ремонт. Темпы и качество реконструкции оценил в ходе инспекционной поездки Глава Калмыкии. Так, Алексей Орлов остался недоволен ходом работ во дворце детского творчества. Поэтому ответственным лицам даны конкретные поручения и обозначены сроки их выполнения. Для этого из республиканского бюджета, а также из местной казны будут выделены дополнительные средства.Это не единственное замечание, которое в ходе осмотра объекта сделал Алексей Орлов в адрес подрядной организации. В поле зрения главы республики попали и другие недочеты, которые должны быть устранены в самое ближайшее время. Особое внимание он акцентировал на реконструкции отопительной системы, чтобы у детей была возможность заниматься в теплых обновленных аудиториях. Дело в том, что еще несколько лет назад во время посещения дворца детского творчества Алексей Орлов обратил внимание на то, что в здании очень холодно.Напомню, что на капремонт ДДТ из резервного фонда Президента страны Владимира Путина было направлено 65 миллионов рублей 830 тысяч рублей. В решение этого вопроса оказало содействие руководство республики. Кроме того, из регионального бюджета выделено более 25 миллионов. За 27 лет, то есть с тех пор как здание ввели в эксплуатацию, капитальный ремонт здесь производится впервые. Сейчас заметно преобразилось главное помещение дворца – концертный зал. Появились красивые современные кресла. Также светло и уютно стало в аудиториях. Устанавливается автоматическая пожарная сигнализация. Строительные работы близятся к завершению. Но на устранения тех замечаний, которые были сделаны Алексеем Орловым, будут выделены дополнительные денежные средства. Сейчас специалисты должны подсчитать, какая сумма будет необходима для выполнения конкретных поручений главы республики.Также Алексей Орлов побывал в кинотеатре Октябрь, где ведутся строительные работы за счет средств компании «Лукойл». А это более 60 миллионов рублей. Здесь сразу в двух залах здания производится капитальный ремонт, который планируется завершить уже в октябре. Сейчас ведутся переговоры между компанией и руководством республики о подписании документа на выполнение дополнительного объема работы.Так что в скором времени социально-значимые объекты республики, распахнут свои двери не только для юных жителей Калмыкии, но и для тех, кто желает провести свой досуг интересно и полезно. Они по достоинству оценят созданные там комфортные условия.



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