ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 21:35

В Элисте прошли экосубботники с участием волонтеров из проекта межнационального согласия «Маяки Дружбы»


В Элисте прошли экосубботники с участием волонтеров из проекта межнационального согласия «Маяки Дружбы»В Элисте прошли экосубботники с участием волонтеров из проекта межнационального согласия «Маяки Дружбы». Как мы уже сообщали, команда из 30 добровольцев - молодых людей из разных регионов страны, совершает поездки по регионам Кавказа и Поволжья с целью познакомиться с народами, населяющих эту часть страны, с их историей и культурой. А также проводить трудовые десанты, оказывая посильную помощь в восстановление памятников, в их благоустройстве, в очистке рек и озер и в других мероприятиях. Девиз волонтерского движения «Помогать, познавать, рассказывать, дружить».

В рамках трехдневного пребывания ребята посетили еще ряд памятных мест в Калмыкии. В Элисте – это Золотая обитель Будды Шакьямуни, Пагода семи дней, Музей имени Пальмова. А в городе Шахмат – приняли участие в совместных концертах, мастер-классах. Заповедник «Черные земли» был заключительным в маршруте пребывания волонтеров из «Маяка дружбы» на калмыцкой земле.



Другие новости по теме:

  • «Маяки Дружбы» сблизят российские регионы
  • Калмыкия встречает волонтеров
  • В Элисте состоится Парад Дружбы народов
  • В Калмыкии начался набор волонтеров на Эстафету Олимпийского огня
  • День России в Калмыкии отметили Парадом Дружбы народов
  • Во всем мире отмечается день волонтеров
  • В Элисте состоялся семинар для будущих волонтеров
  • В Национальном драматическом театре пройдет концерт дружбы
  • В Элисте впервые пройдет парад дружбы народов
  • «Мы – одна семья»!»

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Август 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34