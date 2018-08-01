В Элисте прошли экосубботники с участием волонтеров из проекта межнационального согласия «Маяки Дружбы». Как мы уже сообщали, команда из 30 добровольцев - молодых людей из разных регионов страны, совершает поездки по регионам Кавказа и Поволжья с целью познакомиться с народами, населяющих эту часть страны, с их историей и культурой. А также проводить трудовые десанты, оказывая посильную помощь в восстановление памятников, в их благоустройстве, в очистке рек и озер и в других мероприятиях. Девиз волонтерского движения «Помогать, познавать, рассказывать, дружить».



В рамках трехдневного пребывания ребята посетили еще ряд памятных мест в Калмыкии. В Элисте – это Золотая обитель Будды Шакьямуни, Пагода семи дней, Музей имени Пальмова. А в городе Шахмат – приняли участие в совместных концертах, мастер-классах. Заповедник «Черные земли» был заключительным в маршруте пребывания волонтеров из «Маяка дружбы» на калмыцкой земле. В Элисте прошли экосубботники с участием волонтеров из проекта межнационального согласия «Маяки Дружбы». Как мы уже сообщали, команда из 30 добровольцев - молодых людей из разных регионов страны, совершает поездки по регионам Кавказа и Поволжья с целью познакомиться с народами, населяющих эту часть страны, с их историей и культурой. А также проводить трудовые десанты, оказывая посильную помощь в восстановление памятников, в их благоустройстве, в очистке рек и озер и в других мероприятиях. Девиз волонтерского движения «Помогать, познавать, рассказывать, дружить».В рамках трехдневного пребывания ребята посетили еще ряд памятных мест в Калмыкии. В Элисте – это Золотая обитель Будды Шакьямуни, Пагода семи дней, Музей имени Пальмова. А в городе Шахмат – приняли участие в совместных концертах, мастер-классах. Заповедник «Черные земли» был заключительным в маршруте пребывания волонтеров из «Маяка дружбы» на калмыцкой земле.



Смотреть полный выпуск новостей



