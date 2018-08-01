Глава Калмыкии проконтролировал подготовку к мировому первенству по боксу среди студентов

Глава Калмыкии Алексей Орлов взял под личный контроль подготовку к мировому первенству по боксу среди студентов, который стартует в Элисте в последний день августа. Сегодня руководитель республики посетил основные объекты, где будет организовано проживание и питание участников масштабного международного турнира. Напомним, что до торжественного открытия спортивного мероприятия остается 15 дней.



Первый объект, который посетил Алексей Орлов – это новый гостиничный комплекс, который находится в восточной части города. Здесь возможно будут размещены гости мирового первенства. Также местом проживания спортсменов станет дом отличника при КалмГУ, где созданы все условия для их пребывания.



Что касается места проведения соревнований, то сейчас на территории Ойрат-арены близится к завершению возведение пункта пропускного контроля. Особое внимание в ходе подготовки к чемпионату уделяется вопросам безопасности всех участников мирового первенства. Уже установлено 54 камеры видеонаблюдения. И еще 26 появятся уже на этой неделе. Ну а медиацентр Ойрат-арены скоро приобретет совершенно другой вид. Он будет оснащен современным оборудованием. К монтажу специалисты приступят уже на днях. Так что у журналистов будет возможность смотреть прямую трансляцию всех поединков.



Министерство спорта и молодежной политики выступает координатором и соорганизатором чемпионата. На сегодня о своем участии заявили 158 атлетов из 15 стран мира. Возраст – до 25-ти лет. Вопросы, связанные с питанием, транспортной логистикой практически решены, говорит Дорджи Шикеев. Ну, а все поручения главы региона будут выполнены до 28 августа.



Напомним, что чемпионат мира по боксу среди студентов пройдет с 31 августа по 7 сентября. За медали будут бороться и представители Калмыкии, в копилке которых немало достижений. Это Богдан Шишкин, который стал победителем студенческого чемпионата России в Элисте. И Араш Абушинов, который пока в резервном списке в своей весовой категории. Глава Калмыкии Алексей Орлов взял под личный контроль подготовку к мировому первенству по боксу среди студентов, который стартует в Элисте в последний день августа. Сегодня руководитель республики посетил основные объекты, где будет организовано проживание и питание участников масштабного международного турнира. Напомним, что до торжественного открытия спортивного мероприятия остается 15 дней.Первый объект, который посетил Алексей Орлов – это новый гостиничный комплекс, который находится в восточной части города. Здесь возможно будут размещены гости мирового первенства. Также местом проживания спортсменов станет дом отличника при КалмГУ, где созданы все условия для их пребывания.Что касается места проведения соревнований, то сейчас на территории Ойрат-арены близится к завершению возведение пункта пропускного контроля. Особое внимание в ходе подготовки к чемпионату уделяется вопросам безопасности всех участников мирового первенства. Уже установлено 54 камеры видеонаблюдения. И еще 26 появятся уже на этой неделе. Ну а медиацентр Ойрат-арены скоро приобретет совершенно другой вид. Он будет оснащен современным оборудованием. К монтажу специалисты приступят уже на днях. Так что у журналистов будет возможность смотреть прямую трансляцию всех поединков.Министерство спорта и молодежной политики выступает координатором и соорганизатором чемпионата. На сегодня о своем участии заявили 158 атлетов из 15 стран мира. Возраст – до 25-ти лет. Вопросы, связанные с питанием, транспортной логистикой практически решены, говорит Дорджи Шикеев. Ну, а все поручения главы региона будут выполнены до 28 августа.Напомним, что чемпионат мира по боксу среди студентов пройдет с 31 августа по 7 сентября. За медали будут бороться и представители Калмыкии, в копилке которых немало достижений. Это Богдан Шишкин, который стал победителем студенческого чемпионата России в Элисте. И Араш Абушинов, который пока в резервном списке в своей весовой категории.



Смотреть полный выпуск новостей



