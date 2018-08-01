В Элисте стартовала республиканская олимпиада учителей математики «КУБ»

Сегодня стартует первый этап шестой республиканской олимпиады учителей математики «КУБ». Он пройдет дистанционно. Среди участников 29 педагогов из Элисты и семи районов.



Главная цель интеллектуальных соревнований - повышение престижа профессии, выявление и поддержка передового опыта математиков Калмыкии, развитие их творческого потенциала и повышение профессионального роста.



По итогам заочного тура, будут определены участники очного этапа, который состоится 23 августа на базе Элистинской многопрофильной гимназии. Сегодня стартует первый этап шестой республиканской олимпиады учителей математики «КУБ». Он пройдет дистанционно. Среди участников 29 педагогов из Элисты и семи районов.Главная цель интеллектуальных соревнований - повышение престижа профессии, выявление и поддержка передового опыта математиков Калмыкии, развитие их творческого потенциала и повышение профессионального роста.По итогам заочного тура, будут определены участники очного этапа, который состоится 23 августа на базе Элистинской многопрофильной гимназии.



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