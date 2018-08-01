Безопасность на воде

Активная профилактическая работа в рамках месячника безопасности проводится сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Калмыкии. Они выявляют правонарушителей, а также напоминают отдыхающим на водных объектах о соблюдении правил личной безопасности.



Контрольно-надзорные мероприятия проводятся инспекторами ГИМС до первого сентября. В этот период на водоемах Калмыкии традиционно много отдыхающих, которые, к сожалению, не всегда помнят о необходимости соблюдения требований безопасности. Это же касается и владельцев маломерных судов.



Чтобы выйти на водоем, судоводителю необходимо иметь документы, а также наличие по количеству числа пассажиров спасательные жилеты. Дети до 12 лет обязательно должны находиться именно в них.



Это минимальные требования, предъявляемые к владельцам маломерных судов. Их несоблюдение влечет за собой штрафные санкции. За более серьезные нарушения, например такие, как управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, водителя могут лишить прав. На этот раз все они оказались дисциплинированными. Кстати, такую тенденцию отмечают специалисты на протяжении последних нескольких лет. Сократились и случаи гибели людей на водных объектах. Так, с начала текущего года зарегистрировано три подобных факта, что в два раза меньше чем за аналогичный период прошлого года. Произошли они в местах, неподконтрольных ведомству.



Средняя скорость течения на этом участке Волги вблизи поселка Цаган-Аман достигает четырех километров в час. Кроме того он изобилует порогами. Потому любителям водных прогулок, специалисты советуют, прежде чем отправляться в путешествие как следует изучить акваторию и фарватер.



Особое внимание сотрудники МЧС уделяют и тем, кто отдыхает вблизи водоемов. Во время рейдов и патрулирования инспекторы проводят профилактические беседы. Они напоминают об основных правилах поведения на воде и раздают тематические памятки. Активная профилактическая работа в рамках месячника безопасности проводится сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Калмыкии. Они выявляют правонарушителей, а также напоминают отдыхающим на водных объектах о соблюдении правил личной безопасности.Контрольно-надзорные мероприятия проводятся инспекторами ГИМС до первого сентября. В этот период на водоемах Калмыкии традиционно много отдыхающих, которые, к сожалению, не всегда помнят о необходимости соблюдения требований безопасности. Это же касается и владельцев маломерных судов.Чтобы выйти на водоем, судоводителю необходимо иметь документы, а также наличие по количеству числа пассажиров спасательные жилеты. Дети до 12 лет обязательно должны находиться именно в них.Это минимальные требования, предъявляемые к владельцам маломерных судов. Их несоблюдение влечет за собой штрафные санкции. За более серьезные нарушения, например такие, как управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, водителя могут лишить прав. На этот раз все они оказались дисциплинированными. Кстати, такую тенденцию отмечают специалисты на протяжении последних нескольких лет. Сократились и случаи гибели людей на водных объектах. Так, с начала текущего года зарегистрировано три подобных факта, что в два раза меньше чем за аналогичный период прошлого года. Произошли они в местах, неподконтрольных ведомству.Средняя скорость течения на этом участке Волги вблизи поселка Цаган-Аман достигает четырех километров в час. Кроме того он изобилует порогами. Потому любителям водных прогулок, специалисты советуют, прежде чем отправляться в путешествие как следует изучить акваторию и фарватер.Особое внимание сотрудники МЧС уделяют и тем, кто отдыхает вблизи водоемов. Во время рейдов и патрулирования инспекторы проводят профилактические беседы. Они напоминают об основных правилах поведения на воде и раздают тематические памятки.



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