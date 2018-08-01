В Калмыкии снижается активность клещей

Порядка четырех-пяти укусов клещей в день регистрируют в лечебных учреждениях республики. Что, по словам заместителя руководителя управления регионального Роспотребнадзора Светланы Конушевой, говорит о снижение.



Всего же с начала сезона было зафиксировано более семисот обращений в лечебные учреждения по факту укуса клещами. Из них 267 случаев среди детей до 14 лет. При этом лабораторно подтверждены 14 фактов заболевания конго-крымской геморрагической лихорадкой. Порядка четырех-пяти укусов клещей в день регистрируют в лечебных учреждениях республики. Что, по словам заместителя руководителя управления регионального Роспотребнадзора Светланы Конушевой, говорит о снижение.Всего же с начала сезона было зафиксировано более семисот обращений в лечебные учреждения по факту укуса клещами. Из них 267 случаев среди детей до 14 лет. При этом лабораторно подтверждены 14 фактов заболевания конго-крымской геморрагической лихорадкой.



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