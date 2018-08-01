ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:57

В Калмыкии снижается активность клещей


В Калмыкии снижается активность клещейПорядка четырех-пяти укусов клещей в день регистрируют в лечебных учреждениях республики. Что, по словам заместителя руководителя управления регионального Роспотребнадзора Светланы Конушевой, говорит о снижение.

Всего же с начала сезона было зафиксировано более семисот обращений в лечебные учреждения по факту укуса клещами. Из них 267 случаев среди детей до 14 лет. При этом лабораторно подтверждены 14 фактов заболевания конго-крымской геморрагической лихорадкой.



Другие новости по теме:

  • Растет количество заболевших ККГЛ
  • В Калмыкии зафиксировано 35 укусов клещей
  • 70 случаев укусов клещами зарегистрировано в республике с начала весны
  • В Калмыкии регистрируются случаи укуса клещей
  • В Калмыкии отмечено 2 случая заражения КГЛ
  • С укусами клещей обратились более 40 человек
  • В Калмыкии зафиксирован первый случай заражения конго-крымской лихорадкой
  • Скончался больной, зараженный КГЛ от укуса клеща
  • Девять случаев заражения конго-крымской геморрагической лихорадкой
  • Ситуация с КГЛ остается напряженной

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Август 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34