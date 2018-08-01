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Сегодня, 12:56

Ровно неделя остается до проведения прямой линии с Главой Калмыкии


Ровно неделя остается до проведения прямой линии с Главой КалмыкииРовно неделя остается до проведения прямой линии с Главой Калмыкии Алексеем Орловым. На сайте интернет-газеты Степные вести завершился прием вопросов. Всего поступило около ста обращений. Уже состоялось итоговое техническое тестирование. Все точки выхода, а их 29, успешно прошли проверку, отметили координаторы проекта.

Впервые принимались и видеообращения. Кстати, это новшество пользуется популярностью, так как не только элистинцы, но и жители отдаленных населенных пунктов, а также других стран мира могли адресовать напрямую главе региона свои вопросы и пожелания.

Напомним, цель проекта – максимально упростить общение власти с жителями региона.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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