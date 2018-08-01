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Сегодня, 12:55

Глава Калмыкии проинспектировал Октябрьскую ЦРБ


Глава Калмыкии проинспектировал Октябрьскую ЦРБПо поручению Президента России в течение двух предстоящих лет все больницы и поликлиники должны подключиться к высокоскоростному интернету. Об этом Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию. Не исключением стала и Октябрьская ЦРБ в Калмыкии. Уже в сентябре в медучреждении появится оптико-волоконная связь. Накануне райбольницу посетил и Глава Калмыкии.

Глава Калмыкии осматривал здание Октябрьской ЦРБ 4 года назад. Тогда в больнице полным ходом шла реконструкция. Сегодня это уже благоустроенные палаты и отделения. В этот раз Алексей Орлов побеседовал с пациентами и коллективом райбольницы. Кадровые проблемы здесь почти не ощущаются, а вот медоборудование устарело. Как говорят местные жители, на обследование приходится ездить в Элисту. В этом году учреждению удалось закупить только 3 сплит-системы, а в отделении функциональной диагностики появился новый спирограф. Его стоимость 77 тысяч рублей. Прибор позволяет проводить эффективное лечение пациентов в области пульмонологии и кардиологии. Глава региона поручил региональному Минздраву оснастить ЦРБ необходимым медоборудованием. В следующем году в учреждении появится электрокардиограф и узи-аппарат эксперт-класса. А вот лекарственными препаратами пациентов в районном стационаре обеспечивают стопроцентно.

В этом году массовые флюорографические обследования в районе прошли более двух тысяч человек. Половина из них подлежит тубдиагностике. На диспансерном учете со злокачественными образованиями состоит 78 больных. А вот материнская смертность не регистрировалась почти 30 лет. Но наряду с этим, отсутствует прирост населения.

За последние два года в ЦРБ по программе «Земский доктор» пришли работать три специалиста. Рентгенолог Ногала Хонгорова в Октябрьской ЦРБ трудится больше года. По месту службы ей предоставили бесплатное жилье и полагающийся миллион рублей. Здесь на селе врачи узкой практики не только востребованы, но и имеют возможность получить ценнейший профессиональный опыт.

Как оказалось, за три года в сельском медучреждении образовалась задолженность в размере 12 с половиной миллионов, в том числе налоговая. Большая часть денег из годового бюджета ЦРБ уходит на лекарственное обеспечение, оплату ЖКХ и зарплату медработникам.

В ходе встречи с медперсоналом больницы Алексей Орлов поинтересовался и первоочередными задачами в сфере районного здравоохранения. В частности, речь шла о снабжении в этом году двумя реанимобилями дальних поселков – Иджил и Хошеуты. Как стало известно, в сентябре завершатся и строительные работы на площадке под санавиацию.



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