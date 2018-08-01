Алексей Орлов сегодня принял участие в видеоконференции, которую провел вице-премьер России Виталий Мутко. Обсудили вопросы подготовки сферы ЖКХ к отопительному сезону. На связи с заместителем Председателя Правительства страны были главы всех регионов.



С докладом выступили руководители ответственных структур, которые отчитались о проделанной работе, а также обозначили проблемы, которые требуют решения. На устранение недочетов коммунальщикам даются определенные сроки. Все важные моменты, связанные с подготовкой к работе в зимних условиях, должны быть завершены к сентябрю.



Что касается Калмыкии, сейчас специальная комиссия проверяет готовность котельных к предстоящему отопительному сезону. Согласно утвержденному графику специалисты проинспектируют работу городских объектов, которые обслуживают жилые массивы, а также предприятия и учреждения. Алексей Орлов сегодня принял участие в видеоконференции, которую провел вице-премьер России Виталий Мутко. Обсудили вопросы подготовки сферы ЖКХ к отопительному сезону. На связи с заместителем Председателя Правительства страны были главы всех регионов.С докладом выступили руководители ответственных структур, которые отчитались о проделанной работе, а также обозначили проблемы, которые требуют решения. На устранение недочетов коммунальщикам даются определенные сроки. Все важные моменты, связанные с подготовкой к работе в зимних условиях, должны быть завершены к сентябрю.Что касается Калмыкии, сейчас специальная комиссия проверяет готовность котельных к предстоящему отопительному сезону. Согласно утвержденному графику специалисты проинспектируют работу городских объектов, которые обслуживают жилые массивы, а также предприятия и учреждения.



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