Памяти Валентина Рассадина

Ровно год назад ушел из жизни выдающийся ученый Валентин Рассадин. Мировое научное сообщество понесло невосполнимую утрату. Доктор филологических наук, профессор Калмыцкого госуниверситета оставил бесценный опыт, которым сейчас могут воспользоваться молодые специалисты.



Более полувека Валентин Рассадин занимался монголоведением, тюркологией и алтаистикой. Он автор свыше 350 научных трудов. Активно участвовал в работе различных международных, всероссийских, региональных и других научных конференциях. Подготовил Валентин Иванович высококвалифицированных специалистов – монголоведов и тюркологов, не только в России, но и за ее пределами. 47 кандидатов и 6 докторов наук. Как вспоминает Саглара Манджиева, тогда еще аспирант, а ныне преподаватель КалмГУ, ей удалось пообщаться с выдающимся ученым, перенять бесценный опыт. Она запомнила Валентина Рассадина, как человека, который может не только дать нужный совет, но и пошутить.



Также среди тех, кто лично был знаком с Валентинов Рассадиным и Андрей Радионов. Он до сих пор помнит первую встречу с профессором: о чем говорили, какие наставления были даны тогда еще только поступившему аспиранту. Валентин Рассадин владел многими языками мира, и это очень заинтересовало молодого преподавателя.



Валентин Рассадин постоянно заботился о подготовке кадров нового поколения филологов, о воспитании молодежи, которая должна стать духовной элитой страны. Он пользовался огромным авторитетов среди коллег, был примером для многих. Работал, не думая о наградах, вспоминает заведующий кафедрой монголистики и алтаистики Владимир Мушаев. За огромный вклад в алтаистические исследования, профессор Рассадин был награжден Орденом «Полярной звезды» - высшей награды Монголии.



В одном из своих интервью нашей телекомпании Валентин Рассадин рассказал, как увлекся проблемой языков малых народов. Началось все с детства. За 10 лет ему пришлось сменить 6 школ, так как отец был военным. Начинал учебу в Пскове, затем были Ленинград, Дальний Восток и остров Сахалин. Где бы он не находился, всегда знакомился с людьми разных народов, познавал их культуру.



Жизненный и творческий путь известного монголоведа, тюрколога и алтаиста, вдохнувшего жизнь в умирающие языки, профессора Рассадина был непростым. Он – ученый с мировым именем. Но, главное, Валентин Иванович оставил бесценное наследие и навсегда остался в памяти своих учеников, коллег, тех, кто работал, дружил и общался с ним. Ровно год назад ушел из жизни выдающийся ученый Валентин Рассадин. Мировое научное сообщество понесло невосполнимую утрату. Доктор филологических наук, профессор Калмыцкого госуниверситета оставил бесценный опыт, которым сейчас могут воспользоваться молодые специалисты.Более полувека Валентин Рассадин занимался монголоведением, тюркологией и алтаистикой. Он автор свыше 350 научных трудов. Активно участвовал в работе различных международных, всероссийских, региональных и других научных конференциях. Подготовил Валентин Иванович высококвалифицированных специалистов – монголоведов и тюркологов, не только в России, но и за ее пределами. 47 кандидатов и 6 докторов наук. Как вспоминает Саглара Манджиева, тогда еще аспирант, а ныне преподаватель КалмГУ, ей удалось пообщаться с выдающимся ученым, перенять бесценный опыт. Она запомнила Валентина Рассадина, как человека, который может не только дать нужный совет, но и пошутить.Также среди тех, кто лично был знаком с Валентинов Рассадиным и Андрей Радионов. Он до сих пор помнит первую встречу с профессором: о чем говорили, какие наставления были даны тогда еще только поступившему аспиранту. Валентин Рассадин владел многими языками мира, и это очень заинтересовало молодого преподавателя.Валентин Рассадин постоянно заботился о подготовке кадров нового поколения филологов, о воспитании молодежи, которая должна стать духовной элитой страны. Он пользовался огромным авторитетов среди коллег, был примером для многих. Работал, не думая о наградах, вспоминает заведующий кафедрой монголистики и алтаистики Владимир Мушаев. За огромный вклад в алтаистические исследования, профессор Рассадин был награжден Орденом «Полярной звезды» - высшей награды Монголии.В одном из своих интервью нашей телекомпании Валентин Рассадин рассказал, как увлекся проблемой языков малых народов. Началось все с детства. За 10 лет ему пришлось сменить 6 школ, так как отец был военным. Начинал учебу в Пскове, затем были Ленинград, Дальний Восток и остров Сахалин. Где бы он не находился, всегда знакомился с людьми разных народов, познавал их культуру.Жизненный и творческий путь известного монголоведа, тюрколога и алтаиста, вдохнувшего жизнь в умирающие языки, профессора Рассадина был непростым. Он – ученый с мировым именем. Но, главное, Валентин Иванович оставил бесценное наследие и навсегда остался в памяти своих учеников, коллег, тех, кто работал, дружил и общался с ним.



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