В Ики-Буруле начались работы по благоустройству Малого парка в рамках реализации муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды».



Путем голосования был выбран дизайн-проект общественной территории. Он подразумевает организацию зоны с мягким покрытием, установку спортивного снаряжения. Детский игровой комплекс дополнительно оборудуют качелями и другим инвентарем.



Также будет реконструирован фонтан, установлены скамьи и урны. Как поясняют в администрации РМО, подрядная организация уже приступила к работам. В Ики-Буруле начались работы по благоустройству Малого парка в рамках реализации муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды».Путем голосования был выбран дизайн-проект общественной территории. Он подразумевает организацию зоны с мягким покрытием, установку спортивного снаряжения. Детский игровой комплекс дополнительно оборудуют качелями и другим инвентарем.Также будет реконструирован фонтан, установлены скамьи и урны. Как поясняют в администрации РМО, подрядная организация уже приступила к работам.



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