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Вчера, 21:40

В республиканской больнице была проведена высокотехнологичная операция


В республиканской больнице была проведена высокотехнологичная операцияСложная высокотехнологичная операция была проведена сегодня на базе республиканской больницы. Хирургическое вмешательство потребовалось пациенту, повредившему позвоночник. Подобное хирургическое вмешательство используется в исключительных случаях. Раньше приходилось отправлять больных в другие регионы. Теперь такая необходимость отпала.

Это хирургическое вмешательство относится к разряду сложных. Его проводят в исключительных случаях. Это – вторая операция на позвоночнике с установкой металлоконструкций. Таких больных раньше отправляли в Москву или Санкт-Петербург. Сегодня можно оперировать в главном лечебном учреждении республики. Высокий уровень медицинского оснащения и квалификация специалистов ресбольницы позволяют это сделать. Тем более, все прошли обучение в крупных клиниках страны.

Одна из важнейших задач – не только успешно провести операцию, но и как можно меньше травмировать пациента. Использование новейших технологий позволяет больным значительно легче и быстрее пройти реабилитацию и встань на ноги. До конца этого года в планах провести еще пять таких сложных операций.

Ну, а первым, кому была сделана высокотехнологичная операция на позвоночнике стал Владимир Меяев. Здесь он оказался после падения с шестиметровой высоты во время строительства дома. Пострадали сразу три позвонка. Теперь все опасения позади, говорит он. Уже передвигается на костылях. Готовится к выписке.

Так что сложные операции, которые выполняют в крупных федеральных клиниках, теперь делают и в Калмыкии. Причем бесплатно по квоте, выделенной в рамках федеральной программы оказания высокотехнологичной медицинской помощи.




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