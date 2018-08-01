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Вчера, 21:30

В Элисте появятся скейт-парк и велосипедные дорожки


В Элисте появятся скейт-парк и велосипедные дорожкиГлава Калмыкии Алексей Орлов встретился с инициативной группой юных энтузиастов – любителей скейтбординга, катания на роликовых коньках, велоспорта.

Тема встречи - вопросы создания скейт-парка в Элисте. Кроме того, как было отмечено, в планах администрации города по благоустройству территорий предусмотрено создание необходимых условий для велосипедных маршрутов.



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