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Вчера, 20:10

Глава Калмыкии встретился с министром финансов России Антоном Силуановым


Глава Калмыкии встретился с министром финансов России Антоном СилуановымСегодня в Москве состоялась рабочая встреча первого заместителя председателя правительства - министра финансов России Антона Силуанова и Главы Калмыкии Алексея Орлова. Тема встречи – развитие республики, реализация на ее территории федеральных госпрограмм, исполнение поручений президента и правительства страны.

Алексей Орлов проинформировал Силуанова о текущей ситуации в экономике и социальной сфере. В частности, особое внимание было уделено финансированию реализации в Калмыкии государственных программ и наиболее актуальных вопросов социально-экономического развития, решение которых зависит, в том числе, от поддержки федерального правительства.



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