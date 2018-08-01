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Сегодня, 12:20

В Юстинском районе уничтожили 250 килограммов дикорастущей конопли


В Юстинском районе уничтожили 250 килограммов дикорастущей коноплиБолее 250 килограммов дикорастущей конопли уничтожили в Юстинском районе в рамках операции «Мак 2018». Очаги произрастания общей площадью 800 квадратных метров находились на территории Цаган-Аманского сельского муниципального образования. Для борьбы с зарослями привлекли спецтехнику.

Территория левого берега Волги. Здесь на пустыре, среди сухой травы в глаза сразу бросаются ярко зеленые острова – это конопляные заросли. Толстый стебель и высоты под два метра. Голыми руками с дурман травой не справиться. Для ее уничтожения привлекли спецтехнику – трактор с косилкой и две бензокосы. Благодаря этому за час работы удалось убрать более четырех тысяч кустов на площади восемьсот квадратных метров. Регулярную борьбу с коноплей здесь ведет и местная администрация. Средства для этого выделяются как из республиканского, так и из районного и сельского бюджетов. Работы длятся с июля до конца сентября.

С начала года это уже четвертый этап операции «Мак 2018». За предыдущие три было истреблено почти двести тысяч кустов конопли общим весом более десяти с половиной тысяч килограммов. Самые обширные дикорастущие плантации находятся в Лаганском и Юстинском районе. А небольшие очаги произрастания этой травы встречаются практически во всех районах Калмыкии. Специалисты органов внутренних дел и местных администраций постоянно проводят обследование этих территорий и уничтожение опасного растительного яда.

Характерный хлопок и клубы черного дыма. Уничтожили очередную наркоплантацию в пламени костра.



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