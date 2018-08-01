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Сегодня, 12:18

В Элисту доставят 15 автобусов марки "ПАЗ"


В Элисту доставят 15 автобусов марки "ПАЗ"В Элисту доставят 15 автобусов марки "ПАЗ". Как сообщают в Администрации степной столицы, они будут доставлены уже к концу лета в рамках реализации соглашения между компанией «ЛУКОЙЛ» и Калмыкия для развития транспортной логистики города.

Сити-менеджер Окон Нохашкиев дал поручение Управлению ЖКХ, строительства и транспорта городской Администрации задействовать эти автобусы на проблемных маршрутах города, даже если это коммерчески не выгодно.



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